خلال اجتماع.. فيان صوران مثال للنساء في البحث عن الحرية

وعقد مؤتمر ستار في مدينة حلب اجتماعاً؛ استذكاراً لسنوية فيان صوران التي أضرمت النار في جسدها تنديداً بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان في 15 شباط 1999.

حضر الاجتماع الذي أقيم في قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، ممثلات عن التنظيمات النسائية والأحزاب السياسية والكومينات، بالإضافة إلى عضوات قوى الأمن الداخلي وقوات حماية المجتمع - المرأة.

بعد الوقوف دقيقة صمت، قرأت نهلة مصطفى، عضوة منسقية مؤتمر ستار رسالة المناضلة فيان إلى القائد عبد الله أوجلان التي كتبتها قبل تنفيذها العملية الفدائية.

تلا ذلك، كلمة لعضوة منسقية مؤتمر ستار بحلب، نوجين بلند، تحدثت خلالها عن حياة ومسيرة المناضلة فيان، وما اتصفت به المناضلة من قوة الإرادة.

أشارت نوجين إلى مسيرة المناضلة فيان ضمن عشيرتها التي رفضت أن يكون للمرأة دور، وقالت: "وهذا ما كانت المناضلة فيان لا تتقبله ولا تتحمله، وعلى هذا الأساس رفعت رأسها أمام قرارات العائلة، وشقت لنفسها طريقاً نحو الحرية بانضمامها إلى حركة التحرر الكردستانية".

وركزت على أهداف انضمام المناضلة فيان صوران إلى الحركة، والتي تمثلت بتحررها من عادات وتقاليد العائلة التي لا تقبل بوجود المرأة المتحررة، وتمنيها اللقاء بالقائد عبدالله أوجلان، وأيضاً الذهاب إلى بوطان، مضيفة: "كلما بحثت فيان في شخصية القائد أوجلان وقرأت فلسفته، كان يزداد تعمقها في البحث عن الحرية".

وتطرقت نوجين إلى هجمات دولة الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي، وقالت إن النضال والكفاح مطلوب من جميع الشعب والمكونات بشكل أكبر، وصد العدو مسؤولية الجميع.

عضوة منسقية مؤتمر ستار، نوجين بلند، أكدت في ختام حديثها أن المناضلة فيان صوران اسمها الحركي (ليلى والي) أصبحت مثالاً للمرأة الحرة، وعاهدت بالسير على خطاها.

هذا، وعُرض في ختام الاجتماع مقتطفات عن أبرز المحطات النضالية للشهيدة فيان صوران، وللمناضلات في وحدات المرأة الحرة.

(س و/ي م)

ANHA