خلال اجتماع بمناسبة الـ 8 من آذار: سنستمر في نضالنا لنعيش الحرية

مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، وتحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة" نظم مؤتمر ستار، بالتنسيق مع لجنة المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، اجتماعًا في ناحية الشدادي.

الاجتماع الذي عُقد في مركز الناحية، وحضره العشرات من أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدينة، سلط الضوء على تاريخ الثامن من آذار.

في الـ 8 من آذار عام 1857 أضربت نحو 40 ألف عاملة نسيج عن العمل في نيويورك والولايات المتحدة احتجاجًا على تدني أجورهن وساعات العمل الطويلة التي وصلت إلى 16 ساعة وأكثر.

أولئك النسوة طالبن بالمساواة، وبيوم عمل لعشر ساعات فقط، ولم تكمل هذه المسيرة طريقها، فما لبثت أن قضي عليها بوحشية من الشرطة التي قامت بإغلاق الباب في وجه آلاف العاملات داخل المصنع، واندلع حريق هائل فلم يتمكّن من إنقاذ أنفسهن من الحريق، وتوفيت 129 امرأة.

وفي عام 1908، الذكرى الخمسين لنضال عاملات النسيج عادت آلاف العاملات إلى الإضراب والتظاهر من جديد في شوارع نيويورك لتحسين ظروف العمل.

وبعده بعامين، أي عام 1910، عُقد مؤتمر دولي ثانٍ للمرأة في كوبنهاغن عاصمة الدانمارك ليتحدد على أثره يوم الثامن من آذار يومًا عالميًّا للمرأة.

الناطقة الرسمية باسم لجنة المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي زهرة سمعو، تطرقت في الاجتماع إلى محاربة الدول الرأسمالية لهذا اليوم.

ولفتت إلى أن محاربتهم أتت لإبعاد المرأة عن الفكر النضالي، وجعلها مناسبة عادية، وقالت "إلا أن المرأة وعبر تاريخها النضالي أثبتت وجودها على كافة الصعد لتستحق وتستمر في هذه الذكرى".

ونوّهت إلى أن المرأة أثبتت تاريخها النضالي منذ عام 1857 إلى يومنا هذا "كونها لاتزال تناضل وتقاوم من أجل حقها".

وأضافت "إننا نعيش، اليوم، ثورة ضمن ثورة، فثورة روج آفا أُطلق عليها أيضًا ثورة المرأة، كونها الركيزة الأساسية التي نشأت عليها الثورات، وسوف نستمر في هذا النضال حتى نعيش الحرية".

واختتم الاجتماع بعرض مسرحي لفرقة الهلال الذهبي تحت عنوان "عندما تهاجر الأحلام"، حاكت من خلالها معاناة المرأة من الذهنية الذكورية والسلطوية وكيفية الخلاص منها وشق طريق المقاومة.

(ب د/هـ ن)

ANHA