خلال احتفالية سنوية 19 تموز: سنوسع رقعة الثورة والنضال حتى النصر

وتقام احتفالية الذكرى السنوية لثورة 19 تموز في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني بمشاركة المئات من أهالي مدينة كوباني وممثلين عن الإدارة في إقليم الفرات تحت شعار "بروح ثورة 19 تموز سندحر الاحتلال ونضمن النصر".

هذا ويحضر الحفل وفد من الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بالإضافة إلى وفد من مجلس منبج المدني وضيوف من شيوخ ووجهاء العشائر من المكون العربي.

وقبل البدء بالاحتفال وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة الافتتاحية من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات ماجدة حسون التي رحبت بالضيوف والوافدين من مناطق مختلفة من شمال وشرق وسوريا وباركت هذا اليوم على عوائل الشهداء والقائد عبدالله أوجلان، وقالت " إن هذا اليوم التاريخي هو الذي أثبت أن المرأة وصلت إلى مرحلة تاريخية بفضل فكر الأمة الديمقراطية التي جمعت كافة المكونات لإحياء هكذا حفلة هنا في قلعة الصمود كوباني".

وأشارت ماجدة إلى أن دولة الاحتلال التركي تهاجم المنطقة بهدف إفشال مشروع الأمة الديمقراطية، وقالت "ولكننا لن نهدأ حتى نحقق النصر" مناشدة كافة شعوب المنطقة للاتحاد في وجه الاحتلال.

ومن ثم ألقى الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل فاروق الماشي كلمة باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هنأ فيها سنوية انطلاقة ثورة 19 تموز، وقال: "هذه ثورة 19 تموز ثورة شعبية ولكن بجهود أبنائها وبناتها قاومت وأبدعت في الكثير من الشؤون في الإدارة الذاتية والعسكرية والسياسية".

وأكد فاروق أن هذه هي الثورة الصحيحة التي بدأت وترعرعت في شمال وشرق سوريا، وأن هذه الثورة ليست للكرد فقط بل لكافة مكونات المنطقة الذين كان ومازال لهم الدور الكبير في تأسيس الإدارة والكثير من النجاحات على الصعيد السياسي والعسكري".

وأكد الماشي على مواصلة النضال قائلاً: "سنكون كالجند نقاوم في كافة الساحات في سبيل تحرير كافة المناطق كما عاهدناكم وكما عاهدنا عوائل الشهداء ومصابي الحرب أن نكون أوفياء لهذا الطريق، وفي البداية نعاهد كوباني التي كانوا بالأمس يراهنون عليها من قبل الإرهاب، هذه المدينة التي وقفت كالسد المنيع أمام كل التحديات وضحت وقدمت الكثير من الشهداء".

كما ألقت القيادية في وحدات حماية المرأة ديندار خلف كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية قالت فيها: "هذه الثورة بدأت شرارتها بتضحيات أبنائها وأثبتت للعدو أن أبناءها لن يسمحوا للعدو وللاحتلال أن يتربص بهم ويحتل المنطقة كما يحلو له".

وأكدت على مواصلة النضال قائلة: "كما ضحى الشهداء الأوائل سنضحي ونسير على دربهم، وشعبنا والمقاتلون سيحمون المنطقة ويواصلون النضال ويوسعون رقعة المقاومة ورقعة ثورة 19 تموز حتى تحقيق النصر".

ومن ثم قدمت فرقة كيفارا من مركز باقي خدو للثقافة والفن عرضاً غنائياً تلاها تقديم الفنان مصطفى الأمير من مدينة منبج فقرات غنائية ومن ثم قدم كل من الفنانين محمد بلكو ونيازي وحكمت جميل من الشهباء فقرات غنائية منوعة.

كما تخلل الحفلة تقديم فرقة الشهيدة شيلان من مركز باقي خدو للثقافة والفن عرضاً للدبكة الشعبية إضافة إلى تقديم فرقة بوتان من مركز الثقافة والفن عروضاً غنائية.

كروب/

ANHA