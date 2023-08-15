خلال احتفالية قامشلو.. ثورة روج آفا نتاج مسيرة 15 آب

تحت شعار "نبارك قفزة 15 آب للقائد آبو"، تجمع مساء اليوم، الآلاف من أهالي مدينة قامشلو بجميع مكوناتها وأطيافها ومؤسساتها المدنية والنسائية والأحزاب السياسية، من كرد وعرب وسريان وأرمن للاحتفال بالذكرى السنوية الـ39 لعيد الانبعاث 15 آب.

وزين مكان الاحتفال الذي نظم في ملعب شهداء 12 آذار، بصور القائد عبدالله أوجلان والقيادي عكيد (معصوم قورقماز)، وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار، وحزب العمال الكردستاني، وقوات الدفاع الشعبي وقوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب والمرأة.بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة مجلس عوائل الشهداء، ألقتها والدة الشهيد محي الدين كلو، شمسي خان كلو، باركت فيها ذكرى قفزة 15 آب.

وقالت شمسي خان كلو، "بفضل تلك الروح والمقاومة التي أبداها القيادي عكيد ومَن معه، استطعنا إكمال المسيرة بفكر وفلسفة القائد أوجلان"، مطالبة "الجميع بمحاسبة نفسه حيال ما يعيشه القائد أوجلان وما يعانيه في معتقله وأن نضع أيدينا على وجداننا".

تلتها كلمة الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، معصوم حسن، قال فيها: "سنبقى خلف راية القيادي عكيد ورفاقه القادة الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل نيل الحرية والكرامة"، مضيفاً: "استطاعت تلك القفزة وبعد مرور 39 عاماً توحيد شعوب شمال وشرق سوريا وأصبحنا يداً واحدة في حماية مكتسباتنا بفضل هؤلاء الرفاق القياديين عكيد ومَن معه، وأصبحنا أصحاب قضية الدفاع الذاتي".

وتخلل الاحتفالية تقديم فقرات فنية غنائية وراقصة، تفاعل معها المشاركون بعقد حلقات الدبكة.

كروب

ANHA