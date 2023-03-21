خلال احتفالية نوروز .. أهالي دير الزور يؤكدون على وحدة الصف والمصير

الرئيس المشترك لمجلس المنطقة الشرقية صلاح السلمان هنأ الشعب الكردي بحلول عيد نوروز عيد الحرية والكرامة والخلاص من الظلم والاستبداد، وتمنى ان ينعم الشعب الكردي في كل عام بالحرية والامن والاستقرار .

ونوه ان هذه الاحتفالية تقام للمرة الاولى في ريف دير الزور الشرقي للتعبير عن تمازج الثقافات بين كافة المكونات في شمال شرق سوريا. وتمنى الحرية الجسدية للقائد عبد الله اوجلان.

ومن جهته قال المتحدث باسم شبيبة حزب سوريا المستقبل اسلام العيسى: "اليوم شاركنا في احتفالية عيد النيروز، هذا اليوم العالمي لنشارك العالم كله بالاحتفال بهذا العيد العظيم الذي اشرقت منه مناهل النور العظيمة، وجمع كافة الشعوب بكل مكوناتها العربية والمسيحية والشركسية والايزيدية".

وهنأ العيسى كافة الشعوب بهذا "اليوم العظيم الذي بدأ فيه كاوا الحداد واشعل منارة الحرية في هذا التاريخ، ونحن مستمرون على نهجه لنحمل رايات الحرية والاخوة والسلام".

وأكد العيسى على استمرار نضالهم على نهج القائد عبد الله اوجلان وفلسفته وفكره "الذي نادى بالحرية والإخاء بين الشعوب وسنبقى مستمرين في ذلك ونؤكد استمرار نضالنا وتكاتف جميع الشعوب على نهج الحرية والسلام". وايضا اكد على ترابط جميع شعوب شمال شرق سوريا وهنأ جميع شعوب العالم في هذا اليوم "الذي تشعل فيه شعلة الحرية والسلام".

ANHA