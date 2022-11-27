شارك المئات من أهالي مدينة الحسكة، اليوم، في الاحتفالية المنظمة من قبل لجنة الفعاليات في مدينة الحسكة لإحياء الذكرى الـ 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني، والتي أقيمت في ملعب الجزيرة الخضراء الكائن في حي تل حجر بمدينة الحسكة.

وشارك في الاحتفالية المئات من الأهالي، وعلقت في مكان الاحتفالية صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، ويافطات مكتوب عليها " لا للاحتلال التركي".

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم بارك عضو لجنة الفعاليات في مدينة الحسكة محمد حاجو تأسيس الحزب على جميع الشعوب الكردستانية وعلى القائد عبد الله أوجلان وعلى جميع شهداء درب الحرية.

وأكد محمد حاجو " بأنهم في ذكرى هذا اليوم العظيم سيبقون مقاومين في الساحات إلى جانب قواتهم العسكرية، ومساندين لقوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان، وأنهم سيستمرون بالسير على خطا الشهداء حتى النصر".

واختتمت الفعالية بعقد المشاركين حلقات الدبكة، وترديد شعارات " لتحيا مقاومة القائد، لتحيا مقاومة الكريلا، لتحيا مقاومة قوات سوريا الديمقراطية، لتحيا مقاومة المرأة، المرأة، حياة، حرية JIN JIYAN AZADI".

تربه سبيه

وفي السياق خرج أهالي ناحية تربه سبيه في مسيرة بالسيارات جابت السوق المركزي للناحية والأحياء ومدخل المدينة حاملين صور الشهداء وهتفوا ضد الاحتلال التركي وعبروا عن تضامنهم ومساندتهم لمقاتلي ومقاتلات الكريلا ضد الاحتلال التركي.

المسيرة التي دعت إليها حركة الشبيبة الثورية، توقفت أمام بلدية الشعب في الناحية، وهناك تحولت لاحتفالية، عقد خلالها أهالي الناحية حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية احتفالاً بذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني PKK

عامودا

وفي ناحية عامودا أيضاً نظمت المبادرة الشعبية مسيرة انطلقت، من ساحة المرأة الحرة، وسط رفع المشاركين صور القائد عبدالله أوجلان، وصور الشهداء، وجابت أحياء المدينة، مرددين شعارات" تحيا مقاومة القائد، تحيا مقاومة حزب العمال الكردستاني، تحيا مقاومة الكريلا" وعند وصولهم إلى ساحة الشهيد جهاد، تحولت المسيرة لوقفة جماهيرية.

وخلالها ألقى باسم المبادرة الشعبية الشيخ محمد القادري كلمة بارك فيها تأسيس حزب العمال الكردستاني وقال " نبارك التأسيس على قائدنا وعلى جميع شعبنا وعلى قواتنا في الجبال وعلى أرواح شهدائنا وعلى جميع الأطياف، وعلى جميع الأكراد في جميع الأماكن"

واستنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا وتابع: ونوضح للعدو أننا لن ننحني سوى لشهدائنا، شهدائنا الذين لا يموتون بل أحياء بأروحهم بيننا، ولن تنكسر إرادتنا، بل تزداد مقاومتنا يوماً بعد يوم.

وأضاف "يوماً بعد يوم تكبر مكانة حزب العمال الكردستاني، وينتشر اسمه و وجوده في كل الأماكن، وتزداد مثابته، وهذا ما يبين لنا أن الاحتلال التركي، يخشى أن نتواجد في كل الأماكن، لا يدركون أن شمسنا لن تحجب مهما فعلوا".

وأوضح" نحن على فكر وفلسفة القائد ، وعلى طريق الحق، سنبقى على خطى الشهداء، بنسائنا وبأولادنا وبشعبنا وقواتنا، حتى الموت، وسيبقى النصر حليفنا".

لتنتهي الكلمة بترديد " الحرية للقائد عبدالله أوجلان، تحيا مقاومة الكريلا، تحيا مقاومة الشعوب"

عقدت بعدها حلقات الدبكة من قبل المشاركين.

(كروب /سـ)

ANHA