خلال احتفاليات 4 نيسان دعوات إلى تصعيد النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان

وشارك في الاحتفالية العشرات من الأهالي وشيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية وممثلون عن المجالس المحلية ومجالس عوائل الشهداء في ريف دير الزور الشرقي.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء تلاها كلمة باسم مجلس دير الزور المدني ألقاها نائب الهيئة الرئاسية فتحي العطيش أكد فيها أنهم "لن يتراجعوا عن مبادئهم من أجل تحقيق النصر وتحرير القائد أوجلان جسدياً".

وبدورها قالت الإدارية في لجنة تجمع نساء زنوبيا في دير الزور شهرزاد الجاسم إن " مشروع القائد عبد الله أوجلان يقوم على مبدأ أن لا حرية لمجتمع دون تحرير المرأة، ونحن نطبق مشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وقد حققت المرأة نقلة نوعية في مناطقنا".

عضو مجلس الشباب والرياضة في ريف دير الزور الشرقي غنام الأحمد ألقى كلمة أيضاً قال فيها: "استطاع القائد أوجلان أن يؤثر على كافة الشعوب، لذا يتم انتهاك حقوقه بفرض العزلة المشددة عليه من قبل الاحتلال التركي ولأن هذا اليوم تاريخي بالنسبة لنا سنصنع المستحيل من أجل تخليص القائد من نظام العزلة في إيمرالي ".

واختتمت الاحتفالية بزراعة أشجار الزيتون في حديقة القائد وسط ترديد هتافات تنادي بحرية القائد عبدالله أوجلان.

منبج

وفي مدينة منبج نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج وريفها احتفالية لأطفال الشهداء، بمناسبة الرابع من نيسان عيد ميلاد القائد عبدالله أوجلان.

شارك في الاحتفالية التي أقيمت في حديقة أرض المرح وسط المدينة، أعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية ومجلس عوائل الشهداء وتجمع نساء زنوبيا.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها تقديم عدة فقرات فنية منها أغنية بعنوان "ابن الشهيد" ودبكات تراثية وفلكلورية، وعرض مسرحي قدمته فرقة عوائل الشهداء.

ومن ثم كرمت الإدارة المدنية الديمقراطية أطفال الشهداء وفرقة عوائل الشهداء.

(كروب/ك)

ANHA