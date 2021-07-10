خلال افتتاح مكتب علاقات العشائر: على الإدارة وشعوب المنطقة أن يكونوا يداً واحدة

بعد ما شهدته المنطقة من تدخلات خارجية ومحاولات ضرب السلم الأهلي وإيقاد الفتنة بين المكونات المنطقة والإدارة الذاتية، افتتحت اليوم، قوى الأمن الداخلي، مكتب علاقات العشائر في إقليم الجزيرة – فرع الحسكة.

وحضر الافتتاح العشرات من وجهاء وشيوخ عشائر مكونات شمال وشرق سوريا، وأعضاء القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي وإداريو مكتب علاقات العشائر في القوى بإقليم الجزيرة.

وبدأ بقص شريط الافتتاح من قبل وجيه قبيلة الجبور، فواز الزوبع، ليلقي بعدها الإداري في مكتب علاقات العشائر لقوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة، دوران الهاشمي، كلمة رحب فيها بالشيوخ ووجهاء الحضور، مهنئاً إياهم بافتتاح المكتب.

"شعوب المنطقة أخوة متحابين ومتراصين ومتكاتفين"

مشيراً إلى أن الهدف من افتتاح المكتب هو تسليط الضوء على قضايا المجتمع ومشاكله، وحلها بطرق سلمية وأهلية، والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخفيف العبء عن كاهل قوى الأمن والعدالة.

وبيّن الهاشمي أن من مهام المكتب توعية المجتمع والوقوف في وجه الحرب الإعلامية التي تحاك في الغرف المظلمة من قبل الدول المجاورة الساعية إلى ضرب الأمن والاستقرار.

وشدّد على أن شعوب المنطقة "أخوة متحابين ومتراصين ومتكاتفين"، مؤكداً في ختام حديثه على أن "أعضاء المكتب يمثلون صوت الشعب بكافة مكوناته في شمال وشرق سوريا".

ومن جانبه، نوه باسم القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة، شيروان محمد "يقع على عاتقنا حفظ أمن وأمان المنطقة، ورأينا أن هذا الإنجاز بحاجة إلى افتتاح مكتب يحل مشاكل جميع الفئات، وهذه هي أولوياتنا في هذا المكان".

وتابع مضيفاً: "تم تشكيل لجنة لاستقبال الشعب والنظر في مشاكلهم وإيجاد الحلول لها، كون هذا المكان ملك للجميع"، وتوجه إلى الوجهاء بالقول: "القيادة تضع ثقتها فيكم".

"يجب أن تكون الإدارة وشعوب المنطقة يداً واحدة "

وبدوره شكر رئيس مجلس قبيلة الجبور فواز الزوبع، الإدارة الذاتية وقوى الأمن الداخلي، على منحهم الثقة للعشائر ليكونوا الصلة الواصلة بين الأهالي وقوى الأمن الداخلي.

وتطرّق في حديثه إلى الحصار الذي تعانيه المنطقة، وقال: "اليوم نحن محاصرون في المنطقة، بهدف الضغط على كافة المكونات، لذا علينا أن،أنبلري نقف إلى جانب قواتنا العسكرية وقوى الأمن الداخلي، ويجب أن تكون الإدارة وشعوب المنطقة يداً واحدة، ونكون حذرين ويقظين حيال الفتن، لأننا ضحينا بدماء أبنائنا في سبيل المنطقة واستقرارها".

يشار أن مكتب علاقات العشائر في إقليم الجزيرة - فرع الحسكة، يدار من قبل 4 شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة.

(س ر)

ANHA