خلال عام 2021.. تقرير يكشف عن إعدام السلطات الإيرانية لـ 17 امرأة على الأقل

نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR) ومقرها النرويج، ومنظمة المجتمع المدني "معاً ضد الإعدام" (ECPM) ومقرها فرنسا، تقريرهما السنوي الرابع عشر حول تزايد حالات الإعدام في إيران، وذلك نقلاً عن وكالة فرات للأنباء.

وبحسب التقرير، فإن إيران "تستخدم عقوبة الإعدام كأداة قمع ضد العديد من المعارضين".

وذكرت المنظمتان أنه تم إعدام ما لا يقل عن 333 شخصاً في إيران عام 2021، مقارنة بعام 2020، حيث تم إعدام 267 شخصاً، أي ازداد معدل الإعدام بنسبة 25%.

كما أشارت المنظمتان إلى أن هذا الوضع ينذر بالخطر على مستوى مقلق، ولوحظ أنه بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران في حزيران 2021، تضاعفت وازدادت حالات الإعدام في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

وبحسب التقرير المؤلف من 100 صفحة، فقد تم إعدام 9 نساء في 2020، حيث ارتفع هذا العدد إلى 17 على الأقل في عام 2021، ووردت أنباء عن أن النساء اللواتي أُعدمن كنّ صغيرات في السن.

(ي م)