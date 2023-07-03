خلال 6 أشهر مقتل 12 واختطاف 173 شخصاً بينهم نساء

مع شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجومهم الاحتلالي على مقاطعة عفرين المحتلة في 20 كانون الثاني عام 2018، بدأت معها أكبر عمليات التغيير الديمغرافي المستمرة إلى اليوم بحق أهالي المقاطعة وطبيعتها.

ويمارس الاحتلال التركي عبر مرتزقته من السوريين وغيرهم وجهازه الاستخباراتي أبشع الجرائم الجسدية والنفسية من اغتصاب وقتل واختطاف واستيلاء على الممتلكات وممارسة الضغط النفسي على سكان الأصليين للمقاطعة.

في هذا التقرير نستعرض حصيلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته خلال 6 أشهر الأولى لعام 2023، وذلك باستناد إلى معلومات قدمتها منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا لوكالتنا.

القتل والخطف

تكثر جريمتا القتل والاختطاف بيد مرتزقة الاحتلال واستخباراته في مقاطعة عفرين المحتلة، حيث:

* قَتَلوا خلال 6 أشهر وبحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، 12 شخصاً بينهم امرأتين، و4 أفراد من عائلة واحدة قتلوا عشية نوروز (20 آذار) أثناء إيقادهم شعلة نوروز أمام منزلهم في ناحية جندريسة.

* واختطفوا خلال 6 أشهر الأولى من عام 2023، 173 شخصاً بينهم 20 امرأة، وذلك بحجج كاذبة، مع اشتراط فدى مالية على ذويهم بغية إطلاق سراحهم.

قطع الأشجار

وفقاً للمنظمة الحقوقية فإن الاحتلال التركي يعمد قطع الأشجار بغية تحطيبها وإنشاء مساحات في تلك الأراضي تمهيداً لبناء المستوطنات عليها.

وقطع مرتزقة الاحتلال 15500 شجرة مثمرة من (زيتون، جوز، لوز، فواكه) وأشجار حراجية، كما اقتلعوا أكثر من 1000 شجرة، وأحرقوا أكثر من 70 هكتار من الأراضي الزراعية كانت مزروعة ما بين شعير وقمح.

6 مستوطنات

تأكدت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا من بناء أو تجهيز أو افتتاح 6 مستوطنات خلال الأشهر الـ 6 المنصرمة، والتفاصيل هي:

1. مستوطنة "أجنادين فلسطين":

افتتح الاحتلال التركي في 4 كانون الثاني 2023 مستوطنة أجنادين فلسطين في ناحية جندريسه، وذلك بعد تمويلها من منظمة "أجناد الإسلام" الفلسطينية، وسلمت 40 شقة منها لعوائل مرتزقة "أحرار الشام".

وتعود ملكية الأرض التي بنيت عليها المستوطنة والواقعة بين قريتي حميلكة ورفعتية شرقي جندريسه، إلى حسن مجيد وأبناء مراد منان وهما من أهالي قرية شيتكا التابعة لناحية موباتا المهجرين قسراً إلى مقاطعة الشهباء.

2. مستوطنة "الكرامة" القطرية:

أعلنت مؤسسة قطر الخيرية في 12 شباط المنصرم البدء بمشروع بناء "مدينة الكرامة" الاستيطاني في ناحية جندريسه بحجة إعادة اعمار المناطق المتضررة جراء زلزال 6 شباط، لتقوم بعد الانتهاء من بناءه بإسكان عوائل المرتزقة فيه.

3. "القرية القطرية 2":

افتتح ما يسمى بمجلس عفرين المحلي والهيئة العامة للإغاثة والتنمية (أنصر) في 4 أيار المنصرم مستوطنة "القرية القطرية 2 "، وذلك في قرية شاديرة التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.

4. بنى مرتزقة "السلطان سليمان شاه" مستوطنة في ناحية موباتا لم يعرف عنها أي معلومات أكثر.

5. بنت "جمعية الأيادي البيضاء" مستوطنة أخرى في قرية شاديرة في ناحية شيراوا.

6. كما بدأ الاحتلال ومرتزقته في الأيام القليلة الماضية ببناء مستوطنة على سفوح جبل ليلون.

الاغتصاب

من جانبها أفادت مصادر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، بارتكاب مرتزقة الاحتلال التركي جريمتي اغتصاب في أقل من أسبوع بحق طفلتين تبلغان من العمر (10 و14 عاماً).

هذا ناهيك عن أن مقاطعة عفرين المحتلة تشهد منذ احتلالها حالة فلتان أمني، وتنتشر فيها عمليات النهب والسرقة بالإضافة إلى صنع وبيع وتهريب المخدرات.

(س ر)

ANHA