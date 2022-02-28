خلال 5 أيام.. الاحتلال التركي ومرتزقته يرتكبون جملة من الجرائم في عفرين المحتلة

أربعة أعوام على احتلال مقاطعة عفرين، حملت في طياتها أبشع الجرائم بحق الإنسانية، جرائم ارُتكبت وترتكب دون حسيب أو رقيب، جرائم رآها الاحتلال ومرتزقته جسراً لتنفيذ مخططاتهم الاحتلالية وتغيير ديمغرافية المقاطعة.

حسب مصادر من مقاطعة عفرين، فقد اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته 5 مواطنين وقطعوا أكثر من 700 شجرة زيتون معمرة بغية التحطيب والتجارة.

وفقاً لمصدر فقد أقدمت الاستخبارات التركية ومرتزقتها على اختطاف خطيب وإمام جامع مركز مقاطعة عفرين، يوسف عبد العزيز يعقوب البالغ من العمر (67 عاماً) من أهالي قرية سيمالكا التابعة لناحية ماباتا في مقاطعة عفرين المحتلة، وذلك بعد تطويق منزله الكائن في جمعية المعلمين بشارع الفيلات، وتفتيشه بشكل دقيق ثم اقتادوا الإمام إلى سجن الراعي سيئ الصيت دون معرفة مصيره.

في السياق وبحسب مصدر من مقاطعة عفرين أقدمت الاستخبارات التركي في الـ 23 من شباط الجاري على اختطاف مواطنين من أمام منزلهما في حي العميرات بمركز مقاطعة عفرين المحتلة، وهما كل من محمد حسين وشعبان الذي لم يتسنَ معرفة نسبته.

أضاف المصدر إن المختطفين اقتيدا إلى جهة مجهولة ولايزال مصيرهما مجهولاً، والأسباب التي أدت إلى اختطافهما.

أما في ناحية شرا، أفاد مصدر بأن الاستخبارات التركية ومرتزقتها اختطفوا يوم الخميس الـ 24 من شباط الجاري المواطن محمد مامو جمعة من أمام منزله في قرية علكة التابعة للناحية واقتادوه إلى جهة مجهولة.

حسب مصدر فقد اختطف مرتزقة "فيلق الشام" المواطن، شاكر شيخو البالغ من العمر (36 عاماً) من أهالي قرية جلمة التابعة لناحية جندريسه بغرض الابتزاز المالي وتحصيل فدية مالية فيما لايزال مصيره مجهولاً.

من جانب آخر، شهدت مقاطعة عفرين منذ احتلالها في 18 من آذار عام 2018، أكبر عمليات التخريب البيئية وتدمير الغطاء النباتي، وذلك لقطع مرتزقة الاحتلال التركي الأشجار بشكل همجي وعشوائي تارة، وإحراقها تارة أخرى.

ففي قرية دير صوان التابعة لناحية شرا، أشار مصدر إلى إقدام مرتزقة "السلطان مراد" على قطع أشجار الزيتون والحراجية بهدف تحطيبها والاتجار بها.

أضاف المصدر إن المرتزقة بقيادة المدعو أبو محمود السفراني قطعوا أكثر من 650 شجرة حراجية وأشجار الزيتون في محيط قرية دير صوان بناحية شرا.

في السياق نفسه وحسب مصدر، أقدم مرتزقة "أحرار الشرقية" والمستوطنون على قطع 95 شجرة من حقول أهالي مقاطعة عفرين على طريق قرية قجيمو في ناحية جندريسه بمقاطعة عفرين المحتلة.

وأضاف المصدر إنّ مرتزقة "أحرار الشرقية" ومستوطنين من مخيم المطار بناحية جندريسه، قطعوا 55 شجرة تعود ملكيتها للمواطن آزاد علي و40 شجرة للمواطن رشيد عبدو من أهالي قرية قربة التابعة للناحية.

(ف)

ANHA