خلال 36 ساعة الفائتة.. أكثر من 55 غارة روسية على البادية

ونفذ الطيران الحربي الروسي، أكثر من 55 غارة جوية خلال 36 ساعة الفائتة، على مناطق يتوارى فيها مرتزقة داعش في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، وبادية الرصافة بريف الرقة، وأماكن أخرى في مثلث حلب-حماة-الرقة، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية ومادية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد فأن النشاط الروسي ضمن الأراضي السورية يأخذ منحى تصاعدي منذ مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، عقب ركود هذا النشاط الشهر الفائت وأواخر شهر شباط، لاسيما من حيث الاستهدافات الجوية للبادية.

وبذلك، يرتفع إلى نحو 240 تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية على البادية منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري.

(د ع)