خلال 30 عملية لـ HPG مقتل 5 جنود لجيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، اليوم، بصدد عمليات القوات وهجمات جيش الاحتلال التركي، في مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، جاء في نصه:

"في منطقة الشهيد دليل غرب زاب؛

في 12 أيلول في الساعة 07:30، 08:10، 09:10، 11:30، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة الثقيلة، وتوجيه ضربات قوية لـ 4 مواقع تابعة للاحتلال.

في اليوم ذاته في الساعة 14:00 و 16:00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة الثقيلة، وتوجيه ضربات موجعة لموقعين تابعين للاحتلال.

وفي الساعة 17:00 و 17:20 من اليوم 12 أيلول، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة الثقيلة، وتوجيه ضربات قوية لـ 3 مواقع تابعة للاحتلال.

وفي اليوم نفسه في الساعة 17:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة النصف الآلية.

وفي 12 أيلول في الساعة 18:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة موقعاً تابعاً لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة الثقيلة.

في 13 أيلول في الساعة 00:20 و 01:00، تدخلت مقاتلات وحدات المرأة الحرة 7 مرات بالأسلحة الثقيلة لمنع مروحية تابعة للاحتلال بنشر قواتها في ساحة المقاومة في تلة جودي.

وفي اليوم ذاته في الساعة 03:00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة موقعاً للاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة الثقيلة.

في 12 أيلول في الساعة 04:00، استهدفت قواتنا 6 مرات جيش الاحتلال الذي كان يحاول التمركز في ساحة المقاومة في تلة آمدية بالأسلحة الثقيلة.

وفي الساعة 09:00 في اليوم نفسه، نفذت قواتنا عملية قنص ضد جيش الاحتلال الذي كان يحاول التمركز في ساحة المقاومة في تلة آمدية، أسفرت عن مقتل جندي تركي.

وفي 12 أيلول في الساعة 11:30 و 14:30، نفذت قواتنا عملية نوعية ضد جيش الاحتلال الذي كان يحاول التمركز في ساحة المقاومة في تلة آمدية، أسفرت عن مقتل جنديين تركيين.

وفي 12 أيلول في الساعة 17:05، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية هجومية من جناحين بتكتيكات الكريلا المنسقة ضد جيش الاحتلال الذي كان يحاول التمركز في ساحة المقاومة في تلة آمدية، في جناح الأول استهدفت قواتنا جيش الاحتلال بالقنابل اليدوية والأسلحة الفردية، وفي جناح الثاني استهدفت قواتنا جنود الاحتلال بالأسلحة الفردية مما أسفر عن مقتل جندي تركي، وفي نفس الوقت، استهدفت قواتنا مجموعة أخرى من جيش الاحتلال بالأسلحة الفردية، أسفر عن مقتل جندي تركي.

في منطقة زاب؛

في 13 أيلول في الساعة 04:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في سيدا بالأسلحة الفردية.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

في 12 أيلول، قصفت طائرات الحربية التركية مرتين ساحة المقاومة في تلة بهار في منطقة الشهيد دليل غرب زاب.

في 13 أيلول، قصفت مروحيات هجومية تركية ساحات المقاومة في تلة جودي وتلة آمدية في منطقة الشهيد دليل غرب زاب.

كما تعرضت منطقة زاب، منطقة الشهيد دليل غرب زاب ومتينا للقصف بالمدافع".

(ف)