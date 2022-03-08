خلال 28 يوماً.. الاحتلال ومرتزقته يختطفون 60 مدنياً في عفرين المحتلة

لم تهدأ الأعمال الإجرامية في مقاطعة عفرين، منذ الـ 20 من كانون الثاني من عام 2018، حيث بدأ الاحتلال التركي ومرتزقته بارتكاب الجرائم بحق أهالي مقاطعة عفرين متمسكين بأدوات القتل والسرقة والنهب وتغيير معالم وديمغرافية المقاطعة.

وبالاستناد إلى تقرير منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته 60 مواطناً بينهم 4 نساء ودمروا 6 مواقع أثرية وقطعوا 1818 شجرة زيتون وأشجار حراجية في مقاطعة عفرين المحتلة.

الخطف بغية تحصيل مبالغ مالية وتهجير الأهالي

ففي ناحية راجو الواقعة شمال غرب مقاطعة عفرين المحتلة، أقدم كل من الاستخبارات التركية ومرتزقة فرقة الحمزات والشرطة العسكرية وأحرار الشرقية خلال شهر شباط المنصرم على اختطاف 18 مواطناً بينهم ستة مسنين وثلاث نساء بتهم وحجج واهية بغية الابتزاز المالي لأبناء الناحية والقرى التابعة لها وهم:

عزت أحمد حمو 70 عاماً، خليل محمد مصطفى 22 عاماً، محمد فائق حنان فريد 38 عاماً، حسين فائق حنان فريد، صلاح منان شيخو 55 عاماً، شكري حسين باكير 50 عاماً، حسين محمد حمو 75 عاماً، محمد محمد حيدر 60 عاماً، حسين إبراهيم حاجو، محمد حسين باكير 40 عاماً، محمد شيخو معمو 65 عاماً، جميل عبدو شيخو 63 عاماً، حسن علي مراد، وليد محمد رشيد، محمد حمو حموكو 67 عاماً، والنساء هن آسيا أحمد حيدر، آسيا حسين موسى 60 عاماً، هيفين محمد علي 18 عاماً.

أما في ناحية جندريسه الواقعة جنوب غرب مقاطعة عفرين المحتلة، فأقدم مرتزقة الشرطة العسكرية والاستخبارات التركية خلال شهر شباط المنصرم على اختطاف 7 مواطنين بينهم مسن، وهم:

بهجت إبراهيم 24 عاماً، رشيد خليل سيدو 48 عاماً، حسين بهجت حسين 25 عاماً، علي علي عبدو، جوان يوسف، عدنان حسين عربو 72 عاماً، شاكر شيخو شيخو35 عاماً.

أما في ناحية شيراوا الواقعة في الجهة الجنوبية لمقاطعة عفرين فأقدم مرتزقة الشرطة العسكرية والأمن السياسي والاستخبارات التركية على اختطاف 12 مواطناً من أهالي الناحية والقرى التابعة لها بينهم مسن وهم:

كمال حبيب، أديب أشرف، أحمد حبيب، محي كوجو 52 عاماً، محمد جعف رش 57 عاماً، محمد حسن خليل 43 عاماً، محمد حميد حبيب 65 عاماً، حبيب محمد حبيب 24 عاماً، محمد حبيب فوزي 25 عاماً، شيخو علي بريمو 23 عاماً، سيدو رشاد سيدو 35 عاماً، مروان جعفر ميرزو 35عاماً.

أما في مركز مقاطعة عفرين فأقدم مرتزقة الشرطة العسكرية والاستخبارات التركية والجبهة الشامية خلال الشهر المنصرم على اختطاف 10 مدنيين وهم:

زيد الحديدي، محمد خلف دياب، شيرو حسن مصطفى، عزيز محمد معمو 30 عاماً، محمد عفرم 38 عاماً، محمود رشيد عبدو 34 عاماً، محمد أحمد محمد 36 عاماً، محي الدين خالد نعسان 45 عاماً، محمد علي حسين، شعبان رمضان محمد.

وفي كل من نواحي شرا وموباتو وبلبلة أقدم مرتزقة السلطان مراد والشرطة العسكرية والاستخبارات التركية على اختطاف 13 مدنياً بينهم مسن وامرأة وهم:

أحمد حنان رشو 54 عاماً، منان سعيد شيخ سيدي 40 عاماً، كمال رشيد جعفر 47 عاماً، أحمد مصطفى جعفر 48 عاماً، فخري شيخو قنبر 49 عاماً، عبد الهادي حنيف طوبال، محمد حنيف طوبال، رياض محمد أوسو، نيجرفان أمين منان 30 عاماً، يوسف يعقوب عبد العزيز 67 عاماً، خليل حمدي، مصطفى شيخو، منى المكوم عمر 45 عاماً.

التغيير الديمغرافي وتدمير المواقع الأثرية في عفرين المحتلة

وفي إطار عملية التغيير الديمغرافي يستند الاحتلال التركي على تدمير الآثار والمواقع الأثرية في المقاطعة وسرقة محتوياتها وبيعها في الأسواق السوداء، فبحسب منظمة حقوق الإنسان دمر الاحتلال خلال الشهر المنصرم 6 مواقع وتلال أثرية في المقاطعة.

تل مرونيه في قرية مرونيه التحتانية: تعرض التل لعمليات حفر تخريبية من قبل الاحتلال التركي مرتزقته بهدف البحث عن الكنوز والدفائن الأثرية. تل سلطان الأثري الواقع في ناحية موباتو والمسجل في قيود مديرية الآثار السورية بالقرار 244 عام 1981، تعرض التل لحفريات تخريبية بالآليات الثقيلة. تل شوربة الأثري التابع لقرية كمروك التي هي بدورها شاهد على جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته. تل لاق الأثري التابع لمركز مقاطعة عفرين، بعد احتلال مقاطعة عفرين بدأ الاحتلال التركي عمليات حفر وتجريف كبير بالآليات الثقيلة والعمليات مستمرة حتى الآن. تل الجيا الأثري الواقع في ناحية شرا. تل برج عبد الواقع في ناحية شيراوا والمسجل في سجلات مديرية الآثار السورية بالقرار 244 لعام 1981.

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ANHA