خلال 24 ساعة...76 غارة جوية روسية على البادية السورية

وتواصل قوات حكومة دمشق حملة التمشيط ضد مرتزقة داعش في بادية الميادين بريف دير الزور وبادية حماة وحمص والرقة وصولًا إلى الحدود الإدارية مع محافظة حلب، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بغطاء جوي من الطائرات المروحية.

وفي السياق، يتواصل القصف الجوي على البادية السورية منذ 16من آذار/ مارس، بالتزامن مع شن المقاتلات الروسية غارات مكثفة على سلسلة جبال البشري الواقعة على الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة، مستهدفة كهوفًا ومغارات يرجح أنها أوكار تابعة لمرتزقة داعش المنتشرة في المنطقة هناك، إذ شنت المقاتلات 76 غارة خلال 24 ساعة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 13 من مرتزقة داعش قتلوا خلال القصف الجوي التي نفذته الطائرات الروسية بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية.

هذا وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/ مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 1356 قتيلًا من قوات حكومة دمشق خلال هجمات وتفجيرات وكمائن نفذها مرتزقة داعش غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

(آ س)