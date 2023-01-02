خلال 24 ساعة.. مقتل وإصابة 5 أشخاص في مناطق متفرقة خاضعة لسيطرة حكومة دمشق

يدخل مسلسل الفوضى والفلتان الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، فصلاً جديداً مع بداية العام الجديد، لتشهد خلال 24 ساعة 4 حوادث اغتيال في 3 مناطق متفرقة في ظل انتشار السلاح وغياب المحاسبة والانفلات الأمني المستشري في تلك المناطق.

ففي اللاذقية، قتل عنصر من قوات حكومة دمشق يبلغ من العمر 35 عاماً ينحدر من قرية دمسرخو في ريف اللاذقية الشمالي؛ جراء إطلاق نار متبادل بين مجموعة أشخاص على خلفية مشاجرة حصلت بينهم على شاطئ اللاذقية، دون معرفة أسباب الخلاف ودوافع الجريمة، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي القنيطرة، اغتيل عنصر من قوات حكومة دمشق وأصيب آخر؛ نتيجة قيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة، استهدف سيارة عسكرية تابعة لحكومة دمشق على طريق صيدا – عين ذكر في ريف القنيطرة الجنوبي قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل.

وفي الجنوب السوري وتحديداً في درعا، التي باتت حوادث الاغتيال مشهداً شبه يومي فيها بعد إجراء حكومة دمشق لما تسمى "التسويات"، قتل مواطن جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي قبل أن يلوذ المسلحون بالفرار لجهة مجهولة.

يشار إلى أن المقتول يملك "فرن خبز" ولا ينتمي لأي جهة عسكرية.

وقتل أمس الأحد، شاب متأثراً بجراحه التي أصيب بها؛ نتيجة استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله قبل أيام في بلدة الغارية الشرقية في ريف درعا الشرقي.

وتدل هذه الحوادث على مدى خطورة الوضع الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، وسط إغفال من الأخيرة، حيث باتت حالات الاغتيال والخطف شبه يومية مستهدفة كل من المدنيين والعسكريين دون حسيب أو رقيب.

(د ع)