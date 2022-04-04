خلال 24 ساعة.. المقاتلات الروسية تشن نحو 25 غارة جوية على البادية

ونفذت الطائرات الحربية الروسية نحو 25 غارة جوية على مناطق متفرقة من البادية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، استهدفت خلالها مواقع يرجح أن مرتزقة داعش يتوارون ضمنها وذلك في بادية السخنة بريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية مع دير الزور، وبادية الرصافة في الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، يرتفع إلى نحو 55 تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية على البادية منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري.

يذكر أن الطائرات الحربية الروسية شنت شهر آذار الفائت نحو 275 غارة فقط على البادية في ظل تراجع دورها ونشاطها على الأراضي السورية نتيجة التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

(د ع)