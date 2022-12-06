خلال 10 أيام... الاحتلال التركي يستهدف بـ 200 قذيفة ناحية عين عيسى

تشن دولة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها هجوماً عنيفاً يستهدف قرى واقعة على خطوط التماس بالأسلحة الثقيلة في ناحية عين عيسى منذ 10 أيام.

ووثقت وكالتنا سقوط 200 قذيفة أطلقت من قواعد الاحتلال التركي في المناطق المحتلة؛ منذ 26 شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وتعرضت قرية صيدا لوحدها للقصف بـ53 قذيفة مدفعية وصاروخية، فيما سقطت 25 قذيفة أخرى على قريتي الجديدة والمعلق، فيما قصفت قرية الخالدية بـ28 قذيفة، أما قرية دبس فقط شهدت سقوط 40 قذيفة صاروخية ومدفعية، بالإضافة إلى قرية هوشان التي شهدت سقوط 26 قذيفة؛ وقرية أبو نيتونة التي سقطت عليها 10 قذائف، وتقع جميع القرى المذكورة على الطريق الدولي الـM4.

ودمرت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها مسجد قرية التروازية في ريف ناحية عين عيسى بعد استهداف القرية بالدبابات والمدفعية بـ 13 قذيفة الخميس الماضي.

ولم تسفر الهجمات عن أضرار بشرية؛ فيما تلحق دماراً بمنازل المدنيين؛ في هجمات تركية متعمدة لإفراغ المنطقة من سكانها واحتلالها.

(ز س/د)

ANHA