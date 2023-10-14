خلال 10 أعوام أكثر من 33 مجزرة أسفرت عن 2300 شهيد

خلال الهجمات الأخيرة لدولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا استشهد 47 شخصاً وأصيب العشرات. لكن هذه الهجمات لم تكن الأولى من نوعها تنفذها دولة الاحتلال التركية، بل سبق لها أن نفذت أكثر من 33 مجزرة في مناطق شمال شرق سوريا، منذ عام 2012 وحتى اليوم، سواء بشكل مباشر أو عن طريق المجموعات المرتزقة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 2300 شخص وإصابة المئات.

وفي هذا الملف، نورد بعضاً من المجازر التي ارتكبت بحق أبناء شمال وشرق سوريا.

2013

عقب الأزمة السورية، تشكل ما يعرف باسم الجيش الحر، وهذا الجيش تلقّى الدعم المادي واللوجستي والاستخباراتي بشكل مباشر من دولة الاحتلال التركي ومن خلفها بعض الدول الأوروبية والعربية. إلا أن بوصلة هذا الجيش وجّهه نحو الشعب الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا. ففي 17 آذار 2013، ارتكبت الفصائل المرتزقة التابعة لما يسمى بـ "الجيش الحر" مجزرة في قرية أم الخير بناحية تل تمر، واستشهد على إثرها 22 مدنياً.

وفي واقعة دموية أخرى ارتكبت فصائل مرتزقة "غرفة مجاهدي الشمال" بإشراف مباشر من دولة الاحتلال التركي، مجزرة في بلدة تل حاصل وتل عران التابعتين لمنطقة السفيرة شرق مدينة حلب، في (27، 28، 29) تموز 2013، واستشهاد أكثر من 50 مدنياً.

وارتكب أواخر عام 2013، مرتزقة "لواء شهداء بدر"، بالتعاون مع مرتزقة تابعين "للمجلس الوطني الكردي" تحت مسمى "لواء صلاح الدين الأيوبي" مجزرة في حي السكن الشبابي في مدينة حلب، استشهد على إثره 20 مدنياً بينهم أسر بأكملها.

2014

وبعد الإعلان عن تشكيل مرتزقة داعش والذين تلقوا دعماً مباشراً من دولة الاحتلال التركي، وفتحوا الحدود التركية السورية على مصراعيها لدخول عناصر المرتزقة إلى سوريا، أوكلت إليهم مهمة شن هجمات ضد مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية في كل من الجزيرة وكوباني وعفرين، ففي الـ 11 من آذار 2014، شن مرتزقة داعش هجوماُ على مبنى بلدية الشعب في مدينة قامشلو بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، استشهد فيها 12 عضواً وعضوة.

وارتكب مرتزقة داعش مجزرة دموية بحق أبناء عشيرة الشعيطات في ريف دير الزور في 15 آب 2014، استشهد فيها 1300 شخص، بالإضافة لاختطاف 400 شخص آخر.

وأثناء دخول مرتزقة داعش لمدينة الرقة عام 2014، ارتكب المرتزقة مذبحة في المدنية بحق 40 شخصاً من أبناء الشعب الكردي في دوار الساعة.

2015

واستفاق أهالي ناحية تل تمر في الـ 10 من كانون الأول 2015 على وقع 3 تفجيرات هزت الناحية، نفذها مرتزقة داعش، أسفرت عن استشهاد 28 مدنياً وإصابة 60 آخرين.

وفي واقعة شنيعة، ارتكب مرتزقة داعش مجزرة في مدينة الحسكة عشية عيد نوروز في 20 آذار 2015، حيث تم استهداف تجمّع الأهالي للاحتفال بهجومين منفصلين، استشهد فيها 53 مواطناً معظمهم أطفال ونساء، وأصيب 130 أخرون.

وبتنسيق مخابراتي تركي، هاجم مرتزقة داعش في الـ 25 من حزيران 2015 مدينة كوباني، وارتكب مجزرة مروعة، استشهد خلالها 243 مدنياً و30 مقاتلاً من وحدات حماية الشعب والمرأة.

2016

في الـ 5 من شهر تموز عام 2016 نفذ مرتزقة داعش هجوماً انتحارياً استهدف فرناً حي الصالحية في مدينة الحسكة أسفر عن استشهاد 27 مدنياً.

وارتكب المرتزقة في الـ 27 تموز 2016 مجزرة في مدينة قامشلو، حيث نفذ هجوم عبر تفجير شاحنة مفخخة في الحي الغربي، أسفر عن استشهاد 62 شخصاً وإصابة 176 آخرين.

وفي 3 تشرين الأول 2016، شن مرتزقة داعش وعبر هجوم انتحاري عرساً في صالة السنابل بمدينة الحسكة راح ضحيته 36 شخصاً ممن حضروا الزفاف.

2017

في الـ 19 من أيار 2017، ارتكب مرتزقة داعش مجزرة في قرية جزرة البو شمس بريف دير الزور، استشهد على أثرها 33 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، والشهيدة هناء الصقر التي أصبحت رمزاً لنساء المنطقة.

بعد هزيمة وكلاء تركيا، هاجمت الطائرات الحربية التركية ولأول مرة جبل قره جوخ في منطقة ديرك، وارتكبت مجزرة استشهد فيها 20 مقاتلاً من وحدات حماية الشعب والمرأة بينهم صحفيين، في 25 نيسان 2017.

وفي مجزرة انتقامية، استهدف مرتزقة داعش جموع المدنيين الفارين من مناطق سيطرتها، في الـ 12 من تشرين الأول 2017، أدى إلى استشهاد 14 مدنياً، ومراسلي وكالتنا دليشان إيبش وهوكر محمد ورزكار دنيز.

2018

وفي 20 كانون الثاني 2018 شن جيش الاحتلال التركي هجوماً عبر 72 طائرة حربية مقاطعة عفرين، ومن ثم اجتاح الجيش التركي المقاطعة وارتكب عدّة مجازر بحق سكانها وراح ضحيتها في الأيام الأولى أكثر من 127 مدنياً.

وفي 16 آذار 2018، قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي حي المحمودية في عفرين، استشهد على أثرها 21 مواطناً. ومن ثم مشفى عفرين واستشهد على أثره 42 جريحاً ومصاباً كانوا يتلقون العلاج هناك.

2019

وفي 22 شباط 2019، ارتكب مرتزقة داعش مجزرة، بعد استهدافه لقافلة من الموظفين العاملين في حقل العمر، أدى الهجوم إلى فقدان 15 موظفاً لحياته.

في الثاني من كانون الأول عام 2019، قصفت المدفعية التركية ناحية تل رفعت وارتكبت مجزرة راح ضحيتها 10 مدنيين من مهجري مدينة عفرين المحتلة، جلّهم من الأطفال.

وفي 9 تشرين الأول 2019 شن جيش الاحتلال التركي عدواناً جديداً ضد مناطق شمال وشرق سوريا واستهدف كل من سري كانيه وكري سبي.

في 10 تشرين الأول استهدف جيش الاحتلال التركي طاقماً للهلال الأحمر الكردي واستشهد على أثره 3 ممرضين، وفي 12 تشرين الأول تم اغتيال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف.

وفي 13 تشرين الأول 2019، قصفت طائرات الاحتلال التركي موكباً للمدنيين من مختلف مدن شمال وشرق سوريا، استشهد على أثره 20 مدنياً، وأصيب 100 أخرون بينهم صحفيون، كما ارتقى مراسل وكالتنا سعد أحمد ومراسل قناة Çira Tv محمد رشو لمرتبة الشهادة.

وفي 18 تشرين الأول 2019 ارتكب جيش الاحتلال التركي مجزرة في قرية مشرافة في مدينة سري كانيه، راح ضحيتها 16.

2020

وارتكب جيش الاحتلال التركي في الـ 25 من شباط 2020، مجزرة مروعة في قرية أقيبة بناحية شيراوا، استشهد على أثرها عائلة نازحة مكونة من 3 أفراد.

وفي 23 حزيران 2020، قصفت مسيّرة تركية منزلاً في قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني، استشهد على أثرها ثلاث نساء طليعيات في نضال المرأة بشمال وشرق سوريا وهن أمينة ويسي وزهرة بركل وهبون ملا خليل.

وفي الـ 27 من تموز 2020، ارتكب جيش الاحتلال التركي مجزرة بحق عائلة في قرية قورت ويران بريف مدينة منبج، واستشهد على إثرها 6 مدنيين بينهم 4 أطفال.

وفي 4 آب 2021، ارتكب جيش الاحتلال التركي مجزرة بحق عائلة مؤلفة من 4 أفراد، في قرية الصفاوية بريف بلدة عين عيسى.

وفي 17 أيلول 2021، ارتكب جيش الاحتلال التركي مجزرة في قرية الدبس الواقعة غرب ناحية عين عيسى، واستشهد على أثرها 4 مدنيين من عائلة واحدة.

واستهدفت مسيّرة تابعة للاحتلال التركي في 9 تشرين الثاني 2021، سيارة في حي الهلالية بمدينة قامشلو، استشهد فيها الشخصية والقامة الوطنية العم يوسف كلو واثنين من أحفاده.

2022

وفي 28 تموز 2022 استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي سيارة لقوى الأمن الداخلي في عين عيسى، استشهد على أثرها 4 أفراد من قوى الأمن.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروعة عبر طائراته الحربية ليلة 19/ 20 تشرين الثاني 2022، أثناء استهداف المحطة الرابعة في قرية تقل بقل في منطقة كوجرات، واستشهد على أثرها 11 مواطناً بينهم مراسل وكالتنا عصام عبد الله.

وارتكب جيش الاحتلال التركي عشية عيد نوروز في 20 آذار 2023 مجزرة بحق أفراد عائلة كردية في ناحية جندريسة استشهد خلالها 4 أشخاص.

وفي الـ 20 من شهر حزيران عام 2023 استهدفت مسيرة للاحتلال التركي سيارة تابعة لمجلس مقاطعة قامشلو، ما أسفرعن استشهاد كل من الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش ونائبي الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش وفرات توما.

وفي تصعيد جديد لجيش الاحتلال التركي شن في 4 تشرين الأول 2023 هجوماً عبر الطائرات الحربية والمسيّرة والمدافع والدبابات ضد مناطق شمال وشرق سوريا واستشهد حتى الآن 47 مواطناً من سكان المنطقة.

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ANHA