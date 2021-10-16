خلافاً على تقاسم المسروقات.. اشتباكات عنيفة بين مرتزقة الاحتلال التركي في ناحية شرا المحتلة

أفادت مصادر من ناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة، باندلاع اشتباكات عنيفة بين مرتزقة "السلطان مراد" ومرتزقة فرقة "سلطان سليمان شاه" في مركز ناحية شرا.

وحسب المصادر، فإن المرتزقة استخدموا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة (الرشاشة) وقاذفات آر بي جي، بين الأحياء السكنية في الناحية، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع بين المدنيين.

هذا، وأغلقت المجموعات المرتزقة جميع منافذ ناحية شرا، ومنعت خروج ودخول المدنيين إلى الناحية، وسط استقدام تعزيزات عسكرية من كلا الطرفين.

وأرجع المصدر أسباب الاشتباكات التي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة من كلا الطرفين، إلى الاختلاف على تقاسم المسروقات وممتلكات سكان عفرين الأصليين.

والجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تندلع فيها الاشتباكات بين المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، مناطق مقاطعة عفرين المحتلة على تقاسم المسروقات وممتلكات الأهالي.

وحسب مصادرنا من داخل المنطقة، فإن ناحية شرا تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني، ولا تزال الاشتباكات تدور بين المرتزقة حتى لحظة إعداد الخبر.

(ف إ)

ANHA