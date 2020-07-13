خلاف يسفر عن إصابتين في قامشلو

وبحسب مراسلتنا، فإن 3 أشخاص اعتدوا قبل قليل على صاحب إحدى محال بيع المواد الغذائية الواقعة على طريق عامودا في الحي الغربي بمدينة قامشلو، وأطلقوا الرصاص على محله أثناء وجوده فيه.

ووفق المعلومات فإن الاعتداء جاء بعد خلاف بين صاحب المحل والأشخاص الثلاث على قطع تغذية التيار الكهرباء من مولدة الحي، واتهام صاحب المحل بقطع كبل التغذية المار فوق سطح منزله.

هذا ونتيجة لإطلاق الرصاص، أصيبت طفلة صغيرة بعمر الـ6 سنوات كانت بالقرب من المكان، كما أُصيب شخص آخر نتيجة تطاير زجاج واجهة المحل.

قوى الأمن الداخلي، سارعت إلى المكان، وألقت القبض على الأشخاص الثلاثة، فيما نقلت قوات النجدة المصابين إلى المشفى.

(ب ح س أ/سـ)

ANHA