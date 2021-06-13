خفر السواحل اليوناني يتهم تركيا بإثارة الاستفزازات في بحر إيجه

وقال خفر السواحل اليوناني في بيان له، اليوم الأحد، إن الحادثة التي وقعت قبالة جزيرة "ليسبوس" المطلة على بحر إيجه لم تتسبب بإصابات.

وأفاد البيان أن "مركبًا تابعًا لدورية لخفر السواحل التركي قام بمضايقة قارب لدورية تابعة لخفر سواحل ليسبوس، ما تسبب بأضرار طفيفة".

ويكثر هذا النوع من الحوادث في بحر إيجة خلال قيام دوريات برصد قوارب مهاجرين قادمين من تركيا إلى اليونان.

وكانت وزارة الهجرة اليونانية قد اتهمت تركيا في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل بمحاولة التسبب بـ "تصعيد" في بحر إيجه من خلال القيام "بمناورات خطيرة" وتشجيع مهاجرين على التوجه الى اليونان، بوابة العبور الرئيسة الى الاتحاد الأوروبي.

وتطالب أثينا أنقرة بضبط طرق الهجرة بشكل أفضل واستعادة مئات طالبي اللجوء الذين قررت السلطات اليونانية بأنهم لا يستحقون الحصول على حق الحماية كلاجئين.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، محادثات مع رجب طيب أردوغان، غدًا الإثنين، على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وأكد ميتسوتاكيس الجمعة، أن تحسّن العلاقات الثنائية سيعتمد على جهود خفض التصعيد وعلى مدى "مشاركة تركيا بشكل بنّاء في الحوار واحترامها الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي" بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

(د ع)