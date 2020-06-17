خفض سعر حزم الانترنت بنسبة 20% اعتباراً من 1 تمّوز

وقالت الرئيسة المشتركة لمكتب الطاقة في إقليم الجزيرة آهين سويد في تصريح لوكالة أنباء هاوار

أنّ الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة ناقشت خلال اجتماع الهيئة الرئاسية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، في مقرّ المجلس بناحية عامودا شمال شرق سوريا، اليوم، ضرورة تخفيض سعر حزم الانترنت.

وأوضحت أهين سويد بأنّ سعر واحد ميغابايت من الانترنت كان يصل إلى الموزّع بـ 8 دولار.

وبينت آهين سويد أن الإدارة الذاتية قررت خلال الاجتماع تخفيض سعر حزم الانترنت الضوئي بنسبة 20 % اعتباراً من الأول من شهر تموز القادم.

(ب ح/س أ/ أ ب)

ANHA