خفض التصعيد.... قصف واشتباكات بين مرتزقة تركيا وقوات الحكومة

استهدف مرتزقة تركيا بالقذائف الصاروخية، مناطق في حزارين الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة في ريف إدلب الجنوبي، في حين قصفت الأخيرة بعد منتصف ليل الخميس -الجمعة، أماكن في سفوهن وكنصفرة والفطيرة والبارة والرويحة وبينين وسان وكدورة ضمن ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، ما أسفر عن أضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

هذا واندلعت، أمس، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على محور الفطيرة في ريف إدلب، وذلك خلال محاولة القوات الحكومية التسلل إلى نقاط مرتزقة تركيا.

وفي سياق ذلك، قصف مرتزقة تركيا القوات الحكومية في حزارين والملاجة والفطيرة والدار الكبيرة، تزامنًا مع قصف مدفعي لقوات الحكومة على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب.

(آ س)