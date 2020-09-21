خفض التصعيد.... قصف متبادل بين القوات الحكومية ومرتزقة تركيا

وقصفت القوات الحكومية قرى جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي ومواقع مرتزقة تركيا في سهل الغاب، تزامنًا مع قصف مدفعي وصاروخي نفذته المرتزقة والقوات التركية استهدف تجمعات القوات الحكومية في سراقب ومحور كفرنبل بريف إدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيدٍ متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مرتزقة تركيا تصدت لمحاولة تقدم القوات الحكومية على محور تقاد غربي حلب، وقرية فليفل بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد، مساء أمس، اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية من جهة، والمرتزقة من جهة أخرى، على محاور الفطيرة في ريف إدلب الجنوبي، وتقاد وبسرطون في ريف حلب الغربي، تزامنًا مع قصف مناطق المرتزقة في جبل الزاوية بريف إدلب، وقريتي كفرتعال وتديل بريف حلب، ومحور كبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية، ومناطق في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.

(ش ع)