خدمات بلديّة تل تمر ستشمل الجهتين الجنوبيّة والشّرقيّة فقط بسبب الاحتلال

منذ شنّ جيش الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمّون "الجيش الوطني السوري"، هجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ9 من تشرين الأول 2019، واحتلّت مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض وريف ناحية تل تمر توقّفت الكثير من الأعمال الخدمية في تلك المنطقة.

بلدية الشعب في ناحية تل تمر كانت تجهّز على إنشاء العبّارات في الريف الغربي والشمالي للناحية بغية ربط الريف بمركز الناحية، وتسهيل حركة المدنيين خلال فصل الشتاء، إلّا أنّ هجمات الاحتلال ومرتزقته حالت دون ذلك.

واستكمالاً لتلك الخدمات وبهدف إعادة بناء وترميم العبّارات التي دُمّرت في قرى جبل كزوان (عبد العزيز) نتيجة الأمطار، ستعمل البلدية على تخديم الريف الجنوبي والشرقي للناحية.

هذه العبّارات ستؤدّي إلى تسهيل حركة الأهالي بين القرى، بالإضافة إلى سرعة وصولهم لناحية تل تمر ومركز مدينة الحسكة، حال ظهور حالات طارئة.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية تل تمر، محمد خلو، أوضح لوكالة أنباء "هاوار" بأنّ بلدية الشعب في ناحية تل تمر قامت بتجهيز عدة مشاريع خدمية لعام 2019 قبل العملية العسكرية التي شنّها جيش الاحتلال ومرتزقته، وكانت الأعمال الخدمية تقتصر على إنشاء العبّارات وترميم الطرقات الرئيسية والفرعية.

وأشار خلو إلى أنّ الهجمات على المنطقة ووصولهم لمشارف تل تمر واحتلالهم لأكثر من 40 قرية من قرى تل تمر "أجبرتنا على أيقاف جميع الأعمال الخدمية وسط المشاكل التي تواجهها المنطقة من نقص الخدمات".

ولفت خلو، أنّ الاحتلال ومرتزقته مازالوا يتسبّبون بمشاكل كبيرة للمدنيين العزّل في المنطقة على الصعيد الخدمي، وأهمّها قطع المياه من محطة علوك في سري كانيه وقطع التيار الكهرباء في أوقات متفرّقة.

وبيّن خلو أنّ البلدية الآن تعمل على نقل الأعمال الخدمية إلى الجهتين الجنوبية والشرقية، وستكون معظم المشاريع إنشاء العبارات وترميم الجسور.

ونوّه الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية تل تمر، محمد خلو إلى أنّ الخدمات في الجهتين الغربية والشمالية ستكون قليلة بسبب قرب المنطقة من خطوط التماس في ظلّ تهديدات الاحتلال التركي ومرتزقته.

(هـ ن)

ANHA