خبز التنور.. بين مهنة متوارثة وسد احتياجات الأسر

تمارس العديد من النساء مهنة إعداد خبز التنور، ويؤمنن من خلاله قوتاً يومياً لأسرهن، بالأخص في ظل ظروف النزوح التي كانت من نصيب آلاف الأهالي.

سعدية رجب الأحمد 36 عاماً نازحة من مدينة البو كمال، تقطن في حي القطار في مدينة الرقة منذ عام ونصف، وأم لأربعة أولاد وابنتين، ويعاني زوج وأولاد سعدية من مرض التوحد نتيجة زواج الأقارب باستثناء طفلين هما صلاح البالغ من العمر سنة ونصف، وجوهرة 4 سنوات.

تغلبت سعدية على متاعب رحلة النزوح ومعاناة أطفالها، واستطاعت أن تحوّل منزلها إلى مخبز لخبز التنور.

صباح كل يوم، تبدأ رحلة النازحة سعدية في إعداد الخبز في تنورها الذي بنته من الطين والتبن أمام منزلها.

وتصنع سعدية خبز التنور بالإضافة إلى (الكليجة)، وعلى الرغم من أن هناك أفران في المدينة إلا أن الأهالي يفضلون الخبز الشعبي.

تؤمّن سعدية مواد الخبز من ( الطحين- السكر والسمنة ) من المحال التجارية، وتبدأ العمل من ساعات الفجر حتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

وتقوم بصنع ما بين 25– 30 كيلو طحين أي بحسب طلبات الأهالي، وتتقاضى ثمن رغيف خبز التنور الواحد 50 ل. س أي أقل من سعر السوق، حيث يباع الرغيف بـ100ليرة، ورغيف خبز الصاج بـ70 ل.س مقابل 150 لسعر السوق.

لم تتوقع أن مهنة صنع خبز الصاج والتنور التي تعلمتها من والدتها من صغرها ستكون سبباً في إنقاذها يوماً من صعوبات الحياة والمعيشة.

وتقول النازحة سعدية عن عملها :"صناعة الخبز التي توارثتها عن والدتي ساعدتني كثيراً في نزوحنا، والآن من خلاله أقوم بتأمين قوت وحاجيات أطفالي.

وتضيف: على الرغم من أن أغلب أوقاتي تكون في صناعة الخبز، إلا أني لا أنقص من حاجيات منزلي، وتساعدني في العمل ابنتي 17 عاماً".

(س و)

ANHA