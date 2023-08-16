خبيرة في شؤون الشرق الأوسط: هناك اتفاق ثلاثي فعلي في سوريا



أشارت حميدة رينكوزوغلاري إلى أنّ التطورات الميدانيّة المتزامنة مع التصريحات المشدّدة على انسحاب الدولة التركيّة من الأراضي السوريّة، تدلّ على وجود اتفاق ثلاثي قائم على الأرض بين دمشق وروسيا والدولة التركية.

مركز الأخبار- جيهان بيلكين

تحدّثت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط، حميدة رينكوزوغلاري إلى وكالتنا، حول محاولات الدولة التركيّة في تطبيع العلاقات مع حكومة دمشق عقب الانتخابات، تصريحات بشار الأسد المشدّدة على انسحاب الدولة التركيّة من سوريا والعلاقات بين سوريا وتركيا وروسيا.

وأوضحت حميدة رينكوزوغلاري أنّ حزب العدالة والتنمية كان مصرّاً على تطبيع العلاقات مع دمشق ويلحّ على ذلك جداً قبل الانتخابات، لكنّه بدأ بعد الانتخابات بالتأني، وأشارت إلى أنّ أردوغان اكتفى فقط بقول: "أبواب الاجتماعات مع الأسد مفتوحة".

وقالت حميدة: "عندما يقول إنّ الأبواب لا تزال مفتوحة فهو يريد أن يبعث برسالة تفيد بأنه لينٌ ومتساهل في هذا الموضوع. لكن لا فرصة لتركيا لتنفيذ الشرطين الثابتين اللذين تضعهما سوريا للتطبيع، فما هما؟ انسحاب تركيا من الأراضي السوريّة، والتوقّف عن دعم الإرهابيين الجهاديين. ولم تُتح لتركيا فرصة تنفيذ هذين الشرطين قبل الانتخابات، وبدت إمكانية قبولها لهذين الشرطين، لكنها لا تميل لهذا كثيراً الآن".

تصريحات الأسد

وعلّقت حميدة رينكوزوغلاري على التصريحات التي أدلى بها الأسد لقناة سكاي نيوز عربيّة، مشيرةً إلى وجود نقطتين لافتتين في تصريحات الأسد المتعلّقة بالدولة التركيّة، وذكرتهما قائلةً: "أولاً أّكّد الأسد على استحالة عقد اجتماع غير مشروط، وثانياً، اعتبر الوجود التركي على الأراضي السوريّة احتلالاً وشدّد على وجوب انسحابها من سوريا، والتوقّف عن دعم الإرهاب، وأشار بشار الأسد إلى التصريح الذي أدلى به طيب أردوغان عقب الانتخابات بعد أن اطمأن والذي قال فيه ’ليست لدينا أي خطة للانسحاب من سوريا، إنّنا نحارب الإرهاب هناك، فكيف ننسحب وأمننا القومي مهدّد‘ وعلّق الأسد على ذلك قائلاً ’جميع الإرهابيين من جبهة النصرة إلى أحرار الشام هم صناعة تركيّة، إنّهم هم الذين يدعمون الإرهاب ويتبنونه، فعن أي إرهابٍ يتحدث‘ وتنفي حكومة دمشق باستمرار مزاعم تركيا بتوغلها في الأراضي السوريّة لمحاربة الإرهاب، فدمشق تعتبر كافة المجموعات الجهاديّة التي يدعمها حزب العدالة والتنمية مجموعات إرهابيّة، لكنّ حكومة دمشق لم تصف قوات سوريا الديمقراطيّة والمجموعات الكرديّة المتمركزة شرق الفرات والتي تدّعي تركيا بأنّها إرهابية، بالإرهاب يوماً".

"لن تلين أو تتنازل لتركيا"

وقالت حميدة رينكوزوغلاري: "لن تكون محاربة الإرهاب شرطاً للتفاوض أو التطبيع، من المهم أنّ موقف الأسد ضدّ تركيا هو ذاته حتّى بعد مرور 12 عاماً، لذا فعندما يناقش موضوع محاربة الإرهاب مع تركيا، عليه أن يضع المجموعات الجهاديّة التي تعتبرها سوريا، العراق، روسيا وإيران إرهابيّة والتي تستمرّ تركيا بدعمها على الطاولة. إنّ الموقف التركي ضعيف جداً من هذه الناحية، فهي تجمع هذه المجموعات تحت مظلّة واحدة، لذا يبدو أنّ محاربة الإرهاب لن تكون أبداً شرطاً أساسياً للتفاوض أو التطبيع، لكنّها (تركيا) متمسّكة بعدم الانسحاب ولم تتخلَّ عن دعم الإرهاب وهما شرطان أساسيان لسوريا قبل التفاوض، من ناحية أخرى، هل لدى تركيا فرصة لتنفيذ ذلك؟ لا ليست لديها فرصة. ويبدو أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربيّة قد عزّزت موقفها، لذا لن تلين أمام تركيا أو تتنازل لها".

"التطبيع مهم بالنسبة لسوريا ولكن.."

وأشارت حميدة رينكوزوغلاري إلى رغبة حكومة دمشق بالتطبيع مع تركيا وإيران، وذكرت أنّ دمشق لن تتنازل عن بعض شروطها مهما كانت بحاجة إلى التطبيع وتابعت حديثها قائلةً: "لم تكن تركيا في موقف يسمح لها بالحديث عن التطبيع مع سوريا، وبدأ الحديث عن التطبيع بفضل إيران وروسيا اللتان لعبتا دور الوسيط. إنّ روسيا وإيران هما أكثر من يرغب بهذا، وسوريا أيضاً ترغب بهذا فالتطبيع مع تركيا مهمٌّ جداً لسوريا، فهي دولة تمتد حدودها معها لألف كم تقريباً، ويمرّ عبرها الجهاديون باستمرار، أي أنّها تهدّد أمنها القومي، كما أنّها تشكّل أكبر حدودها التجاريّة، وتحرير حدودها هي طريقة للتخلّص من الحصار والعقوبات. ولكن وبالرغم من حاجتها الماسة لذلك (التطبع)، إلّا أنّها لم تتردّد بمطالبة تركيا بالانسحاب غير المشروط من أراضيها والتوقّف عن دعمها للإرهاب تماماً، لذلك نعم، ستستمرّ هذه التصريحات، ويبدو أن التطبيع سيستغرق وقتاً طويلاً".

الاتفاقيّة الحالية

وذكرت حميدة رينكوزوغلاري أنّ هناك اتفاقاً فعلياً على الأرض بين روسيا وسوريا وتركيا حتى لو لم تكن معلنة وتابعت حديثها قائلةً: "التطورات الميدانيّة بعد اجتماع آستانا تدلّ على وجود اتفاق بينهم، فقد هاجمت هيئة تحرير الشام، والحزب الإسلامي التركستاني الموجود في شمال اللاذقية المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش السوري بالطائرات المسيرة. وفي المقابل، كبدت القوات الروسيّة جواً والجيش السوري براً، الحزب الإسلامي التركستاني وهيئة تحرير الشام خسائر فادحة، وأثناء ذلك كان يتمّ قصف مستودعات الذخيرة، ومستودعات طائرات الدرون ومعسكرات التدريب، وكانت تركيا تلتزم الصمت بشكل مريب، وهي التي لم تكن تلتزم الصمت وتردّ مباشرةً، فأمّا كانت ستهاجم عبر مجموعات جيش السوري الحر التي تسيطر عليها وتستغلها أو تدينها على المستوى الدبلوماسي. ومن ناحية أخرى، التزمت روسيا وسوريا كلتاهما الصمت حيال العمليات التركيّة ضدّ النقاط الموجودة في تل رفعت وتل أبيض (كوباني)، ويُحتمل أن يكون هناك اتفاقاً ثنائياً فعلياً على الأرض. إذ تلتزم تركيا الصمت على العمليات التي تستهدف المجموعات التي تقودها والتي تعتبرها سوريا إرهابيّة وكذلك المجموعات التي تعتبرها تركيا إرهابيّة وفي المقابل تلتزم سوريا وروسيا الصمت على الهجمات التي تشنّها تركيا على المجموعات التي تعتبرها إرهابيّة، وكأنّ هناك اتفاق فعلي قائم على الأرض وهو ما تشير إليه التطورات الميدانيّة".

"ستقدّم روسيا تنازلاتٍ على الأراضي السوريّة"

وذكرت حميدة رينكوزوغلاري أنّ روسيا لن تسمح بأن تتّخذ تركيا خطوة صعبة في سوريا وستقدّم لها تنازلاتٍ على الأراضي السوريّة لتقف بصفها وتابعت حديثها قائلةً: "ستتمسك روسيا بمصالحها في سوريا لتعزيز دعمها ضدّ كتلة الناتو، برأيي ستمنح روسيا نفسها "مكافأة" على مستوى سوريا، وخاصة لتستخدم حياد تركيا في الحرب الأوكرانيّة لمصلحتها، ومن ناحية أخرى، اتّجهت روسيا لأفريقيا، فبعد الانقلاب على الاستعمار الأوروبي في النيجر، بدأت جميع دول جنوب أفريقيا المجاورة للنيجر برفع العلم الروسي. لذا فإنّ موقف تركيا من القارة الأفريقية مهم بالنسبة لروسيا، وتصريحات تركيا معادية لروج آفا وهذا ما يريح روسيا، لهذا أعتقد أنّ روسيا لن تسمح بأن تتّخذ تركيا خطوة صعبة في الأراضي السوريّة، ستقدم تنازلات على الأراضي السوريّة لتقف بصفها وستستمر هذه المشكلة طويلاً".

(ر)

ANHA