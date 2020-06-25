خبير: طموحات تركيا في البحر المتوسط قد تصل إلى مواجهة اليونان

وقال الأستاذ في جامعة ليهاي وكبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية هنري باركي، هناك إشارات إلى تبني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استراتيجية طورها المسؤولون العسكريون "القوميون المتطرفون"، المسماة "الوطن الأزرق".

فالوطن الأزرق يتضمن السيطرة على بحر إيجه، ومعظم البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، والذي يقول باركي هو السبب وراء استثمار تركيا في توسيع وتحديث قواتها البحرية.

وتفاقمت التوترات المستمرة بين اليونان وتركيا بشأن نزاع إقليمي على مطالبات الغاز والنفط البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد أن وقّعت أنقرة صفقة ترسيم بحري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي تهدف إلى منح تركيا وصولًا ممتدًا إلى حقوق الحفر الهيدروكربونية في المنطقة.

وقالت اليونان وقبرص ومصر، التي تسعى إلى بناء خط أنابيب لنقل الغاز إلى أوروبا عبر تلك المياه مع إسرائيل، إن الاتفاقية غير قانونية.

وبعد الاتفاقية البحرية، اكتسبت تركيا موطئ قدم في ليبيا التي مزقتها الحرب بعد تقديم دعم عسكري كبير لحكومة الوفاق الوطني في قتالها ضد الجيش الوطني الليبي، والذي تدعمه روسيا وفرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة.

كما استشهد باركي بحالات توسع تركيا الإقليمي في سوريا، حيث تم تنفيذ سلسلة من الهجمات التركية لمحاربة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال "إن الانتصارات التركية في سوريا وليبيا أصبحت ممكنة بفضل عدم رغبة واشنطن وأوروبا في الوقوف أمام أردوغان، الأمر الذي يغذي إحساسه بأنه شخص لا يقهر".

وأضاف باركي "إن ثقة أردوغان في الأنشطة العسكرية السابقة في المنطقة يمكن أن تلهمه، ليقرر أن هذا هو الوقت المناسب لتحدي اليونان، وهو مسعى سيكسب الرئيس الدعم العام في تركيا".

وقال "إن مذهب ما يسمى الوطن الأزرق، يوضح أن تركيا لا تعترف بترتيبات ما بعد الحرب العالمية الأولى حول بحر إيجه".

وختم الخبير قائلاً "تطالب تركيا بالعديد من الجزر اليونانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) اليونانية، وهناك تلميحات حول التنقيب عن الغاز بالقرب من جزيرة كريت اليونانية".

(م ش)