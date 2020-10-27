خبير روسي: صراع قره باغ تشعله تركيا والمخابرات البريطانية ضد روسيا وإيران جزئياً

وقال مدير معهد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فلاديمير ليبيخين: "المبادرون الرئيسيون إلى الصراع، من وجهة نظري، تركيا والمخابرات البريطانية، وهذه العملية موجهة ضد روسيا، وإيران جزئيا".

ورأى ليبيخين خلال لقاء مع صحيفة "أوراسيا ديلي" أن موسكو ركزت أنشطتها في الاتجاه الخاطئ، أي "المصالحة" بين الأطراف، وتابع: "وأكرر أنهم ليسوا أصحاب هذا الصراع، بل أدواته، وبالتالي ليسوا مستعدين للتسويات".

ورأى ليبيخين أنه "بدلاً من الاستجابة بشكل مناسب للتحدي الجديد من تركيا ورعاتها في لندن وحلف شمال الأطلسي، قامت النخب الروسية بتشغيل الخطاب المعروف الذي مفاده أنهم "يحاولون جر بلدنا إلى الحرب في تركيا، ويجب ألا نستسلم لهذا الاستفزاز".

وأضاف: "يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية: في الواقع، شنت تركيا حربا ضد روسيا في منطقة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لنا، بدأتها بأيدي أذربيجان والإرهابيين العرب، ولكن في روسيا يبدو أن هذه الحقيقة يتم تجاهلها، لكن لن يكون من الممكن التهرب من مواجهة مع تركيا هذه المرة.. أما حظر استيراد الطماطم التركية وتدابير الحجر فليست الطريقة التي يمكن أن تعيد المستفز المتغطرس إلى رشده".

وافترضَ مدير معهد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أنه لا مجال أمام القيادة الروسية سوى وضع حد للطموحات التركية المتزايدة نحو الهيمنة في جنوب القوقاز.

وشدد على أن روسيا ليست في حاجة إطلاقا لانتشار العدوى العثمانية إلى جورجيا وأبخازيا وشمال القوقاز وبلدان آسيا الوسطى ومنطقة الفولغا.

وتشهد قره باغ منذ 27 أيلول الماضي صراعاً بين أرمينيا وأذربيجان وسط مساعي تركيا لإشعال فتيل الحرب بإرسال المئات من مرتزقتها للقتال إلى جانب أذربيجان.

(س ر)