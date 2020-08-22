خبير في علم الاجتماع: تركيا تهدف إلى القضاء على المجتمع الكردي

تسعى الدولة التركية التي أُسست على تطهير وإبادة شعوب المنطقة من أرمنيين وآشوريين وسريان، الآن وعبر هجماتها الأخيرة على مناطق كردستان، إلى إبادة الشعب الكردي. ويرى الخبير في علم الاجتماع محمود كالي أن الدولة التركية تعتبر وجود المجتمع الكردي بمثابة فناء للدولة التركية، وقال: "لأنها تعيش على إبادة شعوب الشرق الأوسط ".

وأوضح محمود كالي أنه: "بعد تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من مرتزقة داعش جغرافيًّا، عبر المقاومة والملحمة البطولية التي قدمها أبناء شمال وشرق سوريا وبشكل خاص في كوباني وانتصارهم على داعش، التي هي الأداة الأساسية في يد الدولة التركية للقضاء على شعوب ومكتسبات شمال وشرق سوريا، باشرت تركيا بالتدخل المباشر".

وتابع كالي: "الدولة التركية بدأت تتدخل بشكل مباشر في شمال وشرق سوريا وخاصة بعد القضاء على أدواتها من داعش وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات المرتزقة، لذا شكل الاحتلال التركي جماعات مرتزقة تحت مسميات، مثل ما يسمى بالجيش الوطني ومرتزقة درع الفرات للقضاء على شعوب المنطقة وتغيير ديموغرافيتها".

ولفت كالي الانتباه إلى أن المناطق المحتلة التي احتلتها تركيا ووطّن فيها المرتزقة والجماعات "الإرهابية" تتعرض للتفجيرات والاغتيالات، نتيجة الارتزاق والخلافات على المسروقات بين هذه الجماعات التي هدفها النهب والسلب وتلبية متطلبات الفاشية التركية.

تركيا تستهدف التجربة البديلة للأنظمة المستبدة والقوموية الحاكمة

وحول أهدف الهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، نوه كالي إلى أن ثورة شمال وشرق سوريا أصبحت تجربة يحتذى بها في الشرق الأوسط، على الرغم من وجود صعوبات وعراقيل، وتُعد التجربة الأولى التي تطبق في المنطقة والشرق الأوسط، كبديل للأنظمة المستبدة والقوموية الحاكمة.

وبيّن كالي أن الاحتلال التركي يحاول خلق فتنة طائفية وعرقية في المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية وخاصة في الرقة ودير الزور من خلال التصفيات والاغتيالات التي تقوم بها خلايا داعش لزعزعة استقرار وأمن المنطقة.

وتطرق كالي إلى الهجمات التركية الأخيرة على مناطق باشور كردستان والتي وصفها بالهجمات الوحشية، وقال: " جيش الاحتلال التركي يستخدم جميع أنواع الأسلحة في حفتانين الآن، إلا أنهم خذلوا في حربهم، بعد تلقيهم ضربات موجعة في العتاد والأرواح، من قبل قوات الدفاع الشعبي الذين قدموا أروع الملاحم البطولية في هذه المعركة التاريخية".

وبيّن كالي أن معنويات جيش الاحتلال التركي انهارت كليًّا في معركة حفتانين، وقال: "لا نستطيع أن نوصف المعارك التي تجري في حفتانين، فمقاتلو قوات الدفاع الشعبي يلقنون جيش الاحتلال التركي درسًا لن ينساه، وسيسجل التاريخ في صفحاته هذه المعركة التاريخية البطولية".

ونوه الخبير في علم الاجتماع محمود كالي إلى أن تحركات الفاشية التركية في هذه الفترة تهدف إلى القضاء على المجتمع الكردي بعد تدويل قضيته في المحافل الدولية، مضيفًا أن "هجمات العدو المكثفة على كردستان هي دليل على اقتراب المجتمع الكردي من نيل حريته وحقوقه المشروعة.

(أ ب)

ANHA