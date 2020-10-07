خبير اقتصادي يرجّح عجز تركيا عن سداد 300 مليار دولار قريبًا

ورجح الرئيس التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ديزموند لاكمان أن تواجه الشركات والبنوك التركية قريبًا مشاكل في سداد حوالي 300 مليار دولار من الديون، وحذر من أن تكون تركيا من بين أولى الدول التي ستتخلف عن سداد ديونها إذا ساءت أوضاع السيولة العالمية.

وأوضح لاكمان في مقابلة مع موقع "ليبرال" الإخباري اليوناني نُشرت الاثنين، أن الاقتصاد التركي "منفصل عن الواقع".

وأشار لاكمان إلى إيهام بيرات ألبيرق بأن اقتصاد البلاد سيتعافى العام القادم، متجاهلًا تراجع الليرة التركية بنسبة 25 في المئة هذا العام، إلى جانب تلاشي معظم احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية لصالح دعم الليرة، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعمّق تداعياتها جائحة كورونا.

وسجلت الليرة التركية، يوم أمس الثلاثاء، أضعف مستوياتها على نحو أسبوع، بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات بعد أن نشرت "بلومبيرغ" تقريرًا أفاد بأن أنقرة ستختبر قريبًا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي اشترتها.

(س ر)