خبير أمني صومالي: أردوغان يرسل إلينا داعش لفرض نفوذ تركيا في المنطقة

وأشار "آل كارسي" في تصريح خاص لوكالتنا، إلى أنه منذ قدوم الأتراك إلى الصومال زادت نسبة العمليات الإرهابية، كما زادت نسبة الضرائب المفروضة على كاهل المواطنين، فضلًا عن الرواتب التي يدفعونها لحركة الشباب الصومالية لزيادة العمليات الإرهابية في البلاد.

ولفت الخبير الأمني الصومالي إلى أن تركيا تسعى إلى السيطرة على كل شيء في البلاد عبر دعم النظام الحالي، معلنًا عن مبادرة بعنوان "أوقفوا تتريك الصومال" يطالب فيها بالوقوف إلى جانب بلاده لوقف التدخل التركي فيها.

وقالت المعارضة الصومالية إنها بعثت برسالة إلى تركيا لحثها على عدم إرسال شحنة أسلحة إلى وحدة خاصة بالشرطة، إذ تخشى أن يستخدمها الرئيس محمد عبد الله محمد لخطف الانتخابات المقبلة.

ويشهد الصومال توترًا سياسيًّا كبيرًا يؤججه غضب المعارضة من تأجيل انتخابات مجلسي البرلمان، وكان من المقرر في البداية إجراء الانتخابات هذا الشهر، لكن هذه الخطة ألغيت بعد خلافات على تشكيل لجنة الانتخابات.

ونظم أنصار المعارضة مسيرة مناهضة للرئيس في العاصمة مقديشو بسبب التأجيل.

وكان مرشحون من المعارضة قالوا في رسالة إلى السفير التركي لدى الصومال "إنهم علموا أن أنقرة تعتزم تسليم ألف بندقية طراز "جي 3" و150 ألف رصاصة لوحدة هرمعد الخاصة بالشرطة الصومالية".

وجاء في الرسالة أن المرشحين "قلقون إزاء إغراق هذه الكمية من الأسلحة للبلاد في وقت الانتخابات الحساس".

وأكد المعارضون أن الرئيس "استخدم بالفعل قوات هرمعد في القمع وتزوير الانتخابات الإقليمية، ولذا فإنه لا يوجد شك في أنه سيتم استخدام قوات هرمعد أيضًا، والأسلحة الواردة من تركيا لخطف الانتخابات المقبلة".

(ح)

ANHA