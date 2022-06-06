خبير أمني عراقي يحذر من مخطط تركيا الهادف لاحتلال مساحات واسعة من العراق ونشر الإرهاب في المنطقة

وقال الخبير الأمني علي الوائلي في تصريح لوكالة المعلومة، “أنقرة تسعى لتكثيف عملياتها العسكرية في مناطق شمال العراق خلال الفترة المقبلة، بذريعة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني، في حين أن هذه العناصر تتواجد منذ سنوات في المناطق الشمالية، إلا أن المخطط يهدف إلى احتلال مساحات كبيرة من العراق بذريعة أن تلك المناطق كانت تابعة للاحتلال العثماني”.

وأضاف إن “أنقرة تخطط لإيجاد منطقة صراع في المثلث الحدودي العراقي السوري التركي، لجعله منطقة وجود إرهابي للعناصر المدعومة من قبلها، بهدف القضاء على حزب العمال الكردستاني وفي الوقت ذاته احتلال تلك المناطق من قبل الإرهاب التابع لها”.

وبيّن إن “الحكومة العراقية قد تكون غافلة عن هكذا مخططات، حيث إن استمرار الصمت سيقود إلى إعادة نشاط الإرهاب من جديد في مناطق بعيدة عن المثلث المذكور بهدف تحريك القوات الأمنية باتجاه المناطق الساخنة وترك هذا المثلث للسيطرة الإرهابية التركية”

ومنذ 17 نيسان الماضي، يشن جيش الاحتلال التركي هجمات واسعة على جنوب كردستان بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ بدأت الهجمات بعد زيارة قام بها رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البارزاني إلى تركيا في الـ 15 من نيسان الماضي، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

(ش ع)