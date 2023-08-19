خبراء مصريون: انتصارات الكريلا دليل على فشل الاحتلال التركي

أعلنت وسائل إعلامية عن مقتل 32 من جنود الاحتلال التركي بعد عملية نفذتها كريلا YJA-STAR، استهدفت خلالها موقعاً لجيش الاحتلال التركي في تلة جودي بمناطق الدفاع مديا.

ونشرت قناة كريلا TVالتابعة للمركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، مشاهد مصورة لعملية نفذتها القوات ضد موقع لجيش الاحتلال التركي في تلة هكاري بمناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، رداً على هجمات الاحتلال التركي.

وتأتي العمليات المتواصلة لقوات الدفاع الشعبي ضد جيش الاحتلال التركي، في مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، في إطار المقاومة الكبيرة التي تبديها القوات بأسلحتها البسيطة في مواجهة ترسانة الحرب التركية المتطورة.

درس لتركيا

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي المصري، إبراهيم شعبان أن: "العمليات النوعية الناجحة التي نفذتها قوات الكريلا ضد جنود الاحتلال التركي، ونجاحها في قنص عشرات الجنود الأتراك دليل دامغ على فشل الاستراتيجية التركية في احتلال أراضي الغير، واحتلال الأراضي الكردية واستعمارها بشكل غير مشروع".

وأوضح لوكالتنا: "أن العملية الناجحة لمقاتلي الكريلا، ستجبر قوات الاحتلال التركي على مراجعة حساباتهم في المنطقة، وهي درس قاسٍ للقيادة السياسية التركية، بفشل سياستها الحمقاء في الاحتلال والسيطرة على أراضي الغير وعدم الاعتراف بحقوقهم".

ويري المحلل السياسي أنه: "ليس أمام تركيا إلا الاعتراف بحقوق الشعب الكردي والتوقف عن سياسة الإبادة الفاشلة عبر عقود"، لافتاً إلى أن العمليات النوعية الأخيرة أكدت فشل استراتيجية الأتراك تماماً وعدم الجدوى من استمرارها.

وطالب شعبان: "بوقفة دولية أمام جرائم الاحتلال التركي، وإيصال رسالة لأردوغان أن العثمانية الجديدة فشلت، وأن زمن الاحتلال ولّى، وعليه التركيز والتواجد داخل حدود دولته فقط، والاعتراف بالحقوق الكاملة للكرد". مضيفاً: "أنه يستغرب الصمت الدولي التام على جرائم الاحتلال التركي، شمالي سوريا والعراق وجنوب تركيا طوال سنوات، وعدم طرحها على مائدة مجلس الأمن الدولي".

انتصار الحق

من جانبه، يرى المؤرخ المصري علي أبو الخير أن: "العملية التي نفذتها قوات الكريلا ضد الجيش التركي عملية نوعية في مضمونها".

وقال لوكالتنا: "خسر الجيش التركي في العملية 32 مقاتلاً وسقطت طائرة مسيّرة، على الرغم من تباين القوة العسكرية بين الطرفين، وهو ما يثبت أن الحق حق والباطل باطل. حيث يوجد فارق قوة بين الكريلا والجيش التركي الذي يمتلك ترسانة عسكرية قوية؛ من طائرات ودبابات ومدافع كما أنه عضو في حلف شمال الأطلسي".

وأشار إلى أنه: "من المفترض أن تلك القوات التركية تستطيع كسب الحرب، وعلى الرغم من ذلك فإن الكريلا بسلاحها البسيط تمكنت وما زالت تقف في وجه القوات الغاشمة التركية".

ويعتقد المؤرخ المصري أن: "الأمر الخطير هو لجوء تركيا لاستخدام السلاح الكيماوي، وهو ما يعني عدم قدرة السلاح التركي التقليدي في حسم الحرب، وسيكون اعتراف بالفشل"، لافتاً إلى أنه في النهاية سينتصر الحق الذي يمثله مقاتلو كريلا.

(م ش)