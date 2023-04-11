خبراء عرب: استهداف مطار السليمانية جريمة إرهابية مكتملة الأركان

تعرض مطار السليمانية الدولي، مساء الجمعة، لقصف من قبل الاحتلال التركي، ولم يسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، سوى اندلاع حريق تم إخماده لاحقاً.

جريمة مكتملة الأركان

الكاتب والمؤرخ المصري علي أبو الخير أكد لوكالتنا، إنّ الهجوم الجوي الذي قام به الطيران التركي ضد مطار السليمانية في العراق مخالف للقانون الدولي والأخلاقي والإنساني لأنه اعتداء على دولة ذات سيادة.

وقال لوكالتنا: "إن المأساة تكتمل عندما نعلم أن الهجوم التركي في مطار السليمانية كان عملية اغتيال مكتملة الأركان ضد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ولكن العملية فشلت لأسباب خارجة عن النوايا التركية".

وبحسب الخبير المصري، فإن محاولة الاغتيال ترتبط بشكل كبير بالأوضاع الداخلية التركية ومحاولة أردوغان تقديم نفسه في مظهر الرجل القوي أمام الأتراك قبيل الانتخابات الرئاسية المنتظرة الشهر المقبل.

ويعتقد أبو الخير أن تداعيات فشل العملية سيكون لها تأثير كبير على المشهد السياسي في تركيا وستوثر بشكل ما على مستقبل أردوغان السياسي.

الصمت العربي

وحول الصمت العربي تجاه الممارسات التركية، أكد المؤرخ المصري أن الصمت العربي ليس جديد فهو أحد أسباب المظلومية التاريخية للشعب الكردي، لافتاً إلى أن كل حكومات العراق الملكية والجمهورية على السواء منحت الأتراك مساحات من الأرض العراقية اتخذتها مجالاً حيوياً لضرب الكرد ضمن حجج واهية.

كما انتقد أبو الخير الجامعة العربية، مؤكداً أنها لا تستطيع أن تدين الجانب التركي في انتهاكاته للدول العربية أو محاولاته اغتيال القيادات الكردية، معتبراً أن الجامعة بوضعها الحالي أضعف من أن تواجه الممارسات التركية أو الإسرائيلية ضد الدول العربية بل يمكن القول إن الجامعة العربية وبعض الأنظمة لا يستطيعون تحرير إرادتهم.

وختم المؤرخ المصري تصريحاته بتوجيه التحية للشعب الكردي الصامد منذ أمد طويل، مؤكداً أن الكرد شعب لا يعرف الإرهاب ولا أسلوب الاغتيالات وهو ما سيجعله سينتصر في نهاية المعركة مهما طالت.

الوجه الحقيقي لتركيا

من جانبه، اعتبر الناشط الحقوقي ورئيس المنظمة المصرية العربية لحقوق الإنسان، أسامة شمس أن الهجوم الذي شنه الاحتلال التركي على مطار السليمانية ومحاولة اغتيال الجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية تعبّر عن طبيعة النظام التركي الذي يتخذ من الإرهاب منهجاً وأيديولوجية.

وأوضح لوكالتنا إن محاولة اغتيال قائد قوات سوريا الديمقراطية التي أسقطت دولة داعش الإرهابية تكشف عن الوجه الحقيقي للنظام التركي الذي يريد الثأر لداعش من قوات قسد عن طريق اغتيال قائدها.

تركيا والدول العربية

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن الممارسات التركية والانتهاكات المستمرة لسيادة دول مثل سوريا والعراق تعتبر إهانة واستهزاء من جانب النظام التركي بكل الدول العربية.

واستنكر شمس أن تفتح الدول العربية أبوابها من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية ويتم استقبال المسؤولين الأتراك بالأحضان في العواصم العربية، في حين أن الجيش التركي ما زال ينتهك سيادة العراق ويحتل مساحات واسعة من سوريا ويعرقل الوصول لحل سلمي للأزمة في ليبيا.

وتساءل الناشط المصري: ما المقابل الذي دفعته تركيا لتوافق الدول العربية على استعادة العلاقات معها، خاصة في ظل استمرار نفس السياسات والانتهاكات التي تمارسها في سوريا والعراق.

وختم رئيس المنظمة المصرية العربية لحقوق الإنسان تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث في السليمانية جريمة إرهابية مكتملة الأركان تورط فيها رأس النظام التركي من أجل الحصول على دعم المتطرفين والقوميين الأتراك للبقاء على كرسي السلطة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا خير يرجى ولا سلام ينتظر من نظام يعتمد القتل والإرهاب سبيلاً للحصول على أصوات انتخابية، ولا أمل في شعب يمنح أصواته لنظام يقتل الأبرياء ويستهدف الأمنيين.

(ي ح)

ANHA