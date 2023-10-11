خبراء عرب: انتهاكات تركيا ضد شمال وشرق سوريا إرهاب دولة

تواصلت ردود الأفعال العربية المناهضة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي في مناطق شمال شرق سوريا، التي أدت لتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي في المنطقة خاصة مع تعمد تركيا استهداف البنية التحتية.

سياسة همجية

ووصف الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم شعبان، تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان بأن "جميع مرافق البنية التحتية والبنية الفوقية في العراق وسوريا، وكذلك نقاط الطاقة، أصبحت أهدافاً مشروعة"، بأنه "إرهاب دولة مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي برفض وإدانة هذه التصريحات".

وقال شعبان لوكالتنا، إن "وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان لم ينسَ أبدا تاريخه الاستخباراتي، كرئيس سابق للمخابرات التركية، وقبل مجيئه لمنصب وزير الخارجية مطالباً اياه بالاعتذار عن هذه التصريحات لأنها إرهاب يحاسب عليه هو ونظامه".

وتساءل شعبان، عن المبرر الذي يستند إليه وزير خارجية أردوغان في هذه الانتهاكات الهمجية والتهديدات السافرة، باستهداف البنية التحتية والمرافق في شمالي العراق وسوريا مؤكداً "إن ذلك اعتداء سافر ويستكمل مخطط تركي منذ عام 2011 بوضع اليد واحتلال أراضي في البلدين وخصوصاً في شمال سوريا".

وطالب الكاتب المصري "نظام أردوغان باحترام سيادة العراق وسوريا، وحماية الأمن القومي التركي من داخل تركيا، وليس باستباحة أراضي ومرافق ومقدرات وحدود الغير"، ووصف "استمرار السياسيين الأتراك في التدخل في شمال سوريا، بأنه هروب من أزمات داخلية تركية وخصوصاً ما يتعلق بالتضخم وتداعيات الزلزال المدمر".

ووفقاً للكاتب المصري فإن "السياسة التركية التي يتبناها أردوغان يرفضها قطاع كبير من الأتراك، بدليل أن هناك قرابة 30 مليون تركي صوتوا لكمال أوغلو في الانتخابات الأخيرة، ولا يجب ان ينسى أن فوزه على كمال أوغلو جاء بأقل من 4% وهي نسبة ضئيلة، ولابد أن يراجع النظام التركي سياساته وخصوصاً في سوريا والعراق".

واختتم إبراهيم شعبان، حديثه "بمطالبة "جامعة الدول العربية بإدانة انتهاكات الجيش التركي لشمال سوريا، وشجب تصريحات وزير الخارجية واعتبارها إرهاب دولة، تصم تركيا بالعار، ولا تجعل هنا فرق كبير بين ما يخرج من أنقرة وما يخرج من تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني".

إمبراطورية القتل

بدورها، اعتبرت الحقوقية اللبنانية سوسن شومان، أن ما ترتكبه تركيا ضد شمال وشرق سوريا أمر ليس مستغرباً على الاحتلال التركي الذي يتعمد بشكل متواصل استهداف عزيمة وإصرار أهل هذه المنطقة بشكل عام والكرد بشكل خاص.

وقالت لوكالتنا: "هذه تعديات غير مستغربة من السلطات التركية ذات الإيديولوجية العثمانية التي بنت إمبراطورتيها على الظلم والقتل والتهجير".

وطالبت سوسن "الحكومة التركية بحل مشاكلها الداخلية بعيداً عن شمال سوريا، كما دعت المجتمع الدولي للضغط على تركيا من أجل إنهاء هذه الحرب فوراً".

وأشارت إلى أن "الرأي العام العالمي يجب أن يكون وسيلة ضغط أكثر تعبيراً عن هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، حاصة أن الحكومة التركية اعتادت انتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية، بدءاً من الاعتقال التعسفي للقائد عبدالله أوجلان، إلى العزلة المشددة، فضلاً عن انتهاكاتها المستمرة على الساحة المحلية والإقليمية".

(ي ح)