خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى إعادة النساء والأطفال من مخيمات شمال وشرق سوريا

ووصف خبراء الأمم المتحدة ظروف مخيمات الهول وروج في شمال شرق سوريا، بأنها "غير بشرية"، وفي هذا السياق قالت خبيرة مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، لوكالة صوت أميركا:" إن الأمر ملحٌ للغاية، وإن مخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوي والأمراض الخطيرة للأطفال، على وجه الخصوص، مرتفعة".

وأضافت: "ظروف المياه وندرتها حقيقة من حقائق الحياة، حيث تتعرض المراحيض وغيرها من الضروريات الإنسانية الأساسية لضغوط شديدة".

وتضم هذه المخيمات أكثر من 64 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ومخيم الهول هو أكبر مخيم للاجئين والنازحين السوريين الذين فروا من منازلهم بسبب الحرب، حيث يقطنه ما يقرب من 62 ألف نسمة.

وقالت فيونوالا، إن فيروس كورونا المستجد وصل إلى المخيم عن طريق 4 حالات، محذرة من تحديات غير عادية في حال تفشي الوباء بشكل أوسع.

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن النساء والأطفال في هذه المخيمات يُنظر إليهم بعين الريبة، إذ أن الدول مترددة في إعادتهم إلى بلادهم، لأن معظمهم ينتمون إلى أسر مرتزقة داعش السابقين.

وفي محاولة لتغيير موقفهم، أرسل ما يقرب من 20 خبيرًا في مجال حقوق الإنسان، رسالة إلى 57 دولة لحثها على إعادة مواطنيها.

وقالت فيونوالا: "بشكلٍ عام، لا أعتقد أن هذا ناد تريد الدول الانضمام إليه، تبذل بعض الدول جهودًا بطولية إلى حد ما حتى لا تكون في هذا النادي، باستثناء كازاخستان وروسيا الذين بذلوا جهود جبارة لاستعادة أولئك المواطنين الذين يرغبون في العودة".

وختمت الخبيرة في مكافحة الإرهاب، إنه من غير المعقول أن يتم إجبار النساء والأطفال على العيش في هذه الظروف بسبب صلاتهم العائلية.

(م ش)