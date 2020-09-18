خاص- الجيش الليبي يلقي القبض على مجموعات مسلحة خارجة عن القانون جنوب منطقة الجغبوب

وأوضح "المحجوب" في تصريح خاص لوكالتنا، أن شعبة الاستطلاع بمنطقة طبرق العسكرية قامت بالتنسيق مع الكتيبة "108" بعملية نوعية وذلك بعد ورود المعلومات عن مجموعة من المجرمين تقوم بقطع الطريق أمام المواطنين المارة والصيادين في منطقة مقطوعة لتحتجزهم من أجل طلب الفدية في عمل إجرامي، يتم باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف بالإضافة إلى مركبات آليه رباعية الدفع.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أنه بعد تتبع آثار تحرك هذه المجموعة تم تحديد ورصد مكان وجودهم، وقامت الكتيبة بالتقدم للقبض عليهم، حيث حاولت المجموعة الخارجة عن القانون المقاومة بالأسلحة التي كانت بحوزتهم ومن ثم الفرار ولكن أمام ضربات وتقدم الكتيبة "108" تم القبض عليهم جميعًا دون وقوع أية إصابة بين أفراد "القوات المسلحة".

وأشار "المحجوب" إلى أنه تم نقل المقبوض عليهم من موقع الاشتباك على متن طائرة عمودية تابعة للسرب العمودي بقاعدة ناصر الجوية ليتم تسليمهم لمنطقة طبرق العسكرية لاتخاذ ما يلزم من إجراء حيال هذه المجموعات.

ويأتي ذلك، تنفيذًا لتعليمات القائد العام في التصدي لكافة المجموعات الخارجة عن القانون ولكل من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن.

ANHA