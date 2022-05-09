خالد بركل: الإدارة الذاتية هي درب الخلاص للسوريين من أزمتهم

تمضي مناطق شمال وشرق سوريا عبر مشروع الإدارة الذاتية نحو بناء سوريا ديمقراطية تعيش فيها كافة المكونات بسلم وأمان، أما حكومة دمشق فلاتزال متمسكة بعقليتها الكلاسيكية التي تسيطر عليها سياسة القمع وصهر المكونات رافضة كل الحلول التي توصل أبناء سوريا لحل للأزمة التي طال أمدها في البلاد.

وحول هذا الموضوع قال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة المدنية في الرقة خالد بركل لوكالتنا بأنه "وبعد مرور أعوام على الأزمة السورية لا يزال النظام متمسكاً بذهنية الإنكار والإقصاء دون امتلاك رؤية لحل هذه الأزمة وإخراج السوريين من الثمن الذي يدفعونه، فالنظام ينظر للأزمة وكأن شيئاً لم يكن".

وأضاف: "المشروع المطروح في شمال وشرق سوريا المتمثل بالإدارة الذاتية هو مشروع الخلاص للسوريين، لأنه يمتلك كافة المقومات التي توفر لشعب المنطقة العيش بسلام وأمان على عكس الرؤية الضيقة التي يمتلكها النظام السوري للمكونات في مناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص ولأبناء سوريا بشكل عام، ونتمنى من النظام تغيير رؤيته تجاه المكونات هنا وتجاه مشروع للإدارة الذاتية لأن عقليته لن تجدي نفعاً ولن تفيد السوريين بشيء.

وتعليقاً له على التجربة الديمقراطية التي يعيشها أبناء مناطق شمال وشرق سوريا في ظل الإدارة الذاتية أكد خالد بركل بأنه "من خلال التجربة العملية لمشروع الإدارة الذاتية على أرض الواقع أثبت هذا المشروع نجاحه، وأنه الحل الأمثل لما تمر به سوريا من هدر للأرواح، وقد زاد من قوته تفاعل كافة المكونات في شمال وشرق سوريا معه".

بالحوار نستطيع الوصول إلى حل وليس بالحصار

وترفض حكومة دمشق كافة الحلول المطروحة لإيجاد حل للأزمة السورية ومن ضمنها الحوار السوري متناسية الدمار الذي لحق بالبلاد جراء سياستها، والمناطق التي احتلت من قبل تركيا والتهجير الحاصل للملايين من أبناء سوريا.

خالد بركل دعا "النظام السوري" إلى الإنصات للصوت السوري "فالحوار السوري السوري مهم وفيه تقوية للروابط بين شرائح المجتمع والإثنيات، لأنه يشاهد من خلال تعنت النظام وتمسكه بعقلية النهج الواحد والرؤية الواحدة تعمقاً للأزمة التي وضعت السوريين في وضع يرثى له".

وأشار إلى أن التصرفات التي يقوم بها "النظام من خلال تضييق الخناق على المعابر مع مناطق الإدارة الذاتية لا تخدم السوريين بشيء، وكذلك هي منافية لمفهوم المواطنة، ولكل القيم الأخلاقية، والإنسانية وسيفشل النظام في سياسته هذه كما فشل من قبل".

ولفت الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة المدنية في الرقة خالد بركل النظر إلى أن "المواطنين في مناطق الإدارة الذاتية أوصلوا رسالتهم من قبل للنظام السوري من خلال اعتمادهم على مفهوم الإدارة الذاتية من كل النواحي، وبالتحديد من الناحية الاقتصادية عبر الاكتفاء الذاتي، والانفتاح الاقتصادي، والنهضة العمرانية في شمال وشرق سوريا تثبت مدى نجاح الإدارة الذاتية على عكس باقي المناطق السورية".

(ن ك/د)

ANHA