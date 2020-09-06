خالد المحجوب لهاوار: مبادرة المغرب محاولة إخوانيّة لتدوير أنفسهم مرّة أخرى

ويجتمع وفدا مجلسي النوّاب والدولة في المغرب، وهو اجتماع تمهيديّ لاجتماع قادم في جنيف تشارك فيه لجنةُ الحوار من مجلسي النواب والدولة.

وحول ذلك، قال اللّواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي، بالجيش الوطني الليبي، إنّ جماعة الإخوان أطلقت مبادرة المغرب لتغيير الوجوه والدخول بأسماء جديدة وتمديد الوقت للاستفادة منه في تنفيذ أجنداتهم، ولشعورهم بالخطر على مستقبله.

وأضاف "المحجوب" في تصريح خاصّ لوكالة أنباء "هاور" أنّ ما يحدث هو محاولة تدوير جماعة الإخوان لأنفسهم مرّة أخرى.

وأكّد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللّيبيّ، أنّ هناك توجّهاً وطنيّاً ليبيّاً ضدّ هذا المشروع، مشيراً إلى أنّ الرؤية لم تكتمل حتّى الآن.

(ي ح)