خابور أكاد: خيارنا المقاومة وهدفنا تحرير المناطق المحتلة

مع استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته بهجماتهم وتهديداتهم ضد شمال وشرق سوريا، في نية واضحة لاحتلال مناطق جديدة، كشف القيادي في مجلس تل تمر العسكري، خابور أكاد، في تصريح خاص لوكالتنا، عن آخر التطورات التي تشهدها ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة على الصعيد العسكري.

أشار خابور أكاد، في بداية حديثه إلى أن هناك "تحشيدات كبيرة للاحتلال التركي ومرتزقته على جبهات ناحية تل تمر، منذ قرابة 15 يوماً، بالتزامن مع هدوء يخيّم على المنطقة".

المقاومة خيارنا الوحيد

أكاد أكد أن المقاومة هي الخيار الوحيد لهم للوقوف في وجه الاحتلال التركي، وأوضح أن شعب شمال وشرق سوريا يمتلك روحاً معنوية عالية كفيلة بالصمود والمقاومة في وجه الاحتلال التركي.

وقال "لن نسمح لأحد بالعبث بأمن منطقتنا، وعهدنا لشهدائنا أننا سنكون السد المنيع في وجه أي جهة معادية".

هدفهم كسر الروح المعنوية للأهالي

وعن التحشيدات العسكرية التي استقدمها الاحتلال إلى المنطقة، قال أكاد "يحشد الاحتلال ومرتزقته قواتهم المدججة بالعتاد والأسلحة الثقيلة في قواعدها الموجودة على مشارف الناحية، بالتزامن مع تحليق شبه دائم للمسيّرات وطائرات الاستطلاع، وسط استمرارهم باستهداف المواطنين والقرى الآمنة في المنطقة، بهدف كسر الروح المعنوية لأهالي المنطقة".

'سنجعل من تل تمر مقبرة للاحتلال ولن نكتفي؛ بل سنحرر المناطق المحتلة'

القيادي في مجلس تل تمر العسكري أشار إلى جاهزيتهم لمجابهة أي هجوم احتلالي لتركيا، وأضاف "جاهزون للمقاومة حتى الرمق الأخير، وسنجعل من تل تمر مقبرة للاحتلال التركي ومرتزقته. كما أن مجلس تل تمر العسكري ومن خلال تشكيلاته وقواته المختلفة وبمكوناته لن يكتفي بالمقاومة، على العكس؛ سيكون هدفنا هو تحرير المناطق المحتلة".

ونوّه أكاد في سياق حديثه، "مقاتلو مجلس تل تمر العسكري اكتسبوا خبرات وتكتيكات عسكرية جديدة، بعد الهجمات التي شنها الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطقنا أواخر عام 2019، وستكون مقاومتنا القادمة مختلفة، ونعلن جاهزيتنا لأي طارئ".

الدعوة إلى الوحدة والتكاتف

وخاطب القيادي في مجلس تل تمر العسكري شعب شمال وشرق سوريا قائلاً "دعوتنا هي أن يتحد ويقف صفاً واحداً إلى جانب قواته العسكرية ومساندتها بكافة الأساليب، لإنشاء جسر موحد يكون ممراً للمقاومة وتحرير الأراضي المحتلة".

(ل م)

ANHA