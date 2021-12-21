كدو: المستفيد من اغلاق المعابر هو عدو الكرد ومن يملك الروح الكردياتية لا يغلقها

في وقت قاربت فيه فعالية الاعتصام في معبر سيمالكا نحو 3 أشهر للمطالبة بجثامين شهداء الكريلا، وعوضاً عن الاستجابة لمطالب أمهات الشهداء وشعب روج آفا وشمال وشرق سوريا، أغلقت سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني معبري فيش خابور/ سيمالكا والوليد.

أكدت الإدارة عبر مؤتمر صحفي في الـ 19 كانون الأول الجاري، أن الديمقراطي الكردستاني أغلق المعبر بحجة خيمة الاعتصام المنصوبة من قبل أسر الشهداء منذ 5 تشرين الأول، والتي نصبت من أجل المطالبة بجثامين مقاتلني ومقاتلات استشهدوا على يد مرتزقة الحزب الديمقراطي الكردستاني إثر كمين نصب لهم في 28 آب.

سكرتير حزب اليسار الديمقراطي في سوريا صالح كدو وفي تصريح لوكالتنا، حيّا مقاومة أمهات الشهداء والمعتصمين في خيمة الاعتصام، وقال: "نضم صوتنا إلى أصوات الأمهات اللاتي يطالبن بتسليم جثامين أبناءهن، وهذا حق طبيعي، وكان يتّوجب على حكومة إقليم كردستان تنفيذ مطالبهن منذ البداية".

وأوضح صالح كدو: "بحسب الأعراف والتقاليد بين عموم الشعب الكردي، لا يجوز الاحتفاظ بجثامين الشهداء، ويجب احترام هذه الأعراف". ونوه إلى تصرفات الديمقراطي الكردستاني تُقلق عموم الشعب الكردي.

'إغلاق المعبر تصرف غير لائق'

وتطرق كدو إلى سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني الأخيرة، وخاصة بعد إغلاق معبري فيش خابور والوليد، وقال: "إنّ إغلاق معبر سيمالكا من قبل حكومة إقليم كردستان تصرف غير لائق، وكان يتوجب حل الخلافات بالحوار وليس بهذا الشكل".

وأكد كدو أنّ مناطق روج آفا محاصرة من كافة الجهات، وقال: "نحن محاطون بوادي من الذئاب، وجميع المعابر والمنافذ مغلقة، وجميع الدول تستخدم سياسة التهديد وبشكل خاص دول الاحتلال التركي، وإغلاق المعبر يلحق ضرراً بشعبنا".

كدو بيّن أن معبر سيمالكا/ فيش خابور يعد منفذاً من أجل أبناء الشعب، ويجب أن يفتح عاجلاً، وقال: "أنا على يّقين أن كل من يمتلك روح الكردياتية لا يغلق المعابر".

'هذه التصرفات تؤثر على العلاقات الكردستانية وتخدم عدو الكرد'

وأكد صالح كدو أن تصرفات الحزب الديمقراطي الكردستاني تخدم عدو الشعب الكردي بالدرجة الأولى، وهذه التصرفات تؤثر على العلاقات الكردستانية، وقال: "في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الكردي لهجمات وتهديدات العدو، علينا النقاش على كيفية صون حماية كرامة شعبنا، وحل الخلافات الموجودة عن طريق الحوار".

ونوه كدو أن إغلاق المعابر تصرف لا يخدم الشعب في روج آفا ولا في باشور، وقال: "الجانب المستفيد هو العدو، ويجب علنيا ككرد سد الطريق أمام عدونا".

وأوضح صالح كدو أن المعبر هو معبر إنساني، ومعبر ذو طابع وطني وكردستاني لأنه يربط بين جزأين كرديين، وبيّن: "يجب علينا حماية هذا الطابع".

(سـ)

ANHA