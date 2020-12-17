كدو: على PDK ألا يضع عوائق في طريق وحدة الصف الكردي

في الـ 13 من الشهر الجاري شنّت قوات PDK هجومًا على قوات الكريلا بالقرب من قرية سيكركي التابعة لناحية آمدية في محافظة دهوك بباشور كردستان، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 من مقاتلي الكريلا إصابات بليغة.

وتحدث لوكالتنا عن الموضوع السكرتير العام لحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، صالح كدو.

′الأعداء هم المستفيدون من افتعال الحرب′

أوضح كدو أن سبب حدوث اقتتال الإخوة هو مخططات الأعداء، وأن الأعداء هم المستفيدون الوحيدون من حدوث حرب أهلية بين أبناء الشعب الكردي، وقال: " نمرّ في هذه الفترة بمرحلة حسّاسة، فنحن محاصرون من قبل أعدائنا، كل أعدائنا من حولنا يهاجمون المكتسبات التي حققناها بوحشية".

وأوضح كدو أنهم كأحد أحزب روج آفاي كردستان قاموا بمحاولات عديدة لمنع حدوث حرب بين الإخوة الكرد لأن ما يحصل الآن في باشور كردستان يؤلم الشعب الكردي كثيرًا.

وحول ما إذا قامت قوات PDK به من تصعيد للوضع، والأضرار التي ستلحقها بالشعب الكردي قال كدو: "تحت ضغط الطرف الكردي وضغط أصدقاء الكرد سيصل PDK إلى نتيجة، وسيعلم جيدًا أن الحرب بين الإخوة لا تصب في مصلحته أيضًا، كما سيعلم أن الضرر سيلحق به أكثر من أي طرف كردي آخر".

وناشد كدو كافة الحركات السياسية الكردستانية، وخاصة الأطراف التي لها علاقة بهذا الموضوع تحمُّل مسؤولياتها الوطنية والتحرك وفق الروح الكردايتية.

′على الديمقراطي الكردستاني مراجعة نفسه′

وفي ختام حديثه ناشد السكرتير العام لحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، صالح كدو، PDK أن له دور على المستوى الكردستاني، ومن واجبه أن يقدم الدعم للأطراف الكردستانية الأخرى، وتابع بالقول: "على PDK ألا يضع أي عوائق أمام تحقيق وحدة الصف الكردي، وأن يراجع نفسه، لنستطيع عقد المؤتمر الوطني الكردستاني في وقت قريب".

الجدير بالذكر أنه على الرغم من قيام كافة الحركات الكردية وشعب روج آفاي كردستان بتنبيه PDK من مخططات أعداء الشعب الكردي، إلا أنه لم يصدر إلى الآن من PDK أي توضيح لموقفه وأفعاله للشعب الكردي.

(م م)

ANHA