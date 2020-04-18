كدو: على الأمم المتحدة وروسيا وأمريكا أخذ موقف جاد حيال الهجمات المستمرة على المنطقة

تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا دون انقطاع منذ 9 تشرين الأول 2019، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وأمريكا في 17 تشرين الأول 2019 من جانب، وتركيا وروسيا في 22 تشرين الأول من جانب آخر، والمناشدات التي أطلقتها الأمم المتحدة بعد ظهور جائحة كورونا في العالم، وإعلان قوات سوريا الديمقراطية التزامها بكافة الاتفاقيات.

ففي الوقت الذي ينشغل فيه العالم أجمع بمواجهة جائحة كورونا، فإن دولة الاحتلال التركي مشغولة بتوسيع نفوذها واحتلال المزيد من الأراضي السورية. ويرى السكرتير العام للحزب اليساري الديمقراطي صالح كدو بأن تركيا تهدف إلى تصدير أزمتها الداخلية للخارج عبر هجماتها، بالإضافة لإنهاء أي مشروع ديمقراطي.

وأشار صالح كدو إلى: "إن الدولة التركية التي يترأسها حزب العدالة والتنمية معروفة بسياستها المعادية للشعوب، وتصدير أزماتها الداخلية للخارج عبر تلك الهجمات".

أردوغان لا يصغي للنداءات الدولية

وأوضح صالح كدو بأن سياسيات أردوغان في سوريا فُشلت وهو يحاول عبر هجماته الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا تغطية أزمته الداخلية التي تتفاقم يوماً بعد يوم قدر المستطاع. وقال: "هناك في تركيا غليان شعبي وأردوغان يحاول بكافة الأشكال تغطية فشله وإبراز نفسه عبر هجماته على شعوب شمال وشرق سوريا".

وأشار كدو إلى المناشدات والنداءات التي أطلقت مؤخراً لإيقاف الهجمات والحروب في العالم والعمل من أجل ردع وباء كورونا، وحملهم مسؤولية تداعيات الهجمات التركية، وقال: "إن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق المنظمات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة التي لا تحرك ساكناً حيال الهجمات التركية في ظل انتشار وباء كورنا، فعلى الرغم من النداءات المستمرة لوقف إطلاق النار إلا أن أردوغان لا يُصغي للنداءات ويمارس سياسته القذرة بحق شمال وشرق سوريا وليبيا والصومال".

أرودغان بسياساته القذرة شوّه صورة تركيا أمام العالم أجمع

ونوه كدو إلى أن أردوغان يستغل انشغال العالم بمسألة كورونا، لتوسيع احتلاله، وقال: "أردوغان بسياساته القذرة هذه يسير نحو الهاوية وشوّه صورة تركيا أمام العالم أجمع".

وحمّل كدو أمريكا مسؤولية ما يحصل في مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "أمريكا هي المسؤولة عما جرى في سري كانيه وكري سبي، ومسؤولة عن الممارسات التركية، لأنها هي التي سحبت قواتها من المنطقة ولم تلجم لجام أردوغان".

وقال كدو: "على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية عدم التغاضي عن انتهاكات أردوغان بحق شعوب شمال وشرق وسوريا، وعلى روسيا أيضاً تصحيح مسارها وسياستها مع تركيا، وعدم عقد صفقات مخفية مع تركيا ضد حقوق شعب المنطقة".

ودعا صالح كدو كافة القوى والأحزاب والتنظيمات في شمال وشرق سوريا لرفع وتيرة النضال والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية، والعمل على إيصال صوت شعب المنطقة للعالم أجمع، وفضح السياسات والانتهاكات التركية.

(أ ب)

ANHA