KCK: يستعدون للهجوم على قنديل

وقالت الرئاسة المشتركة للهيئة القيادية في منظومة المجتمع الكردستاني، في بيان بخصوص التوتر في زينه ورتي "الدولة التركية قصفت مخيم مخمور بالتزامن مع قصف استهدف قوات الكريلا في زينه ورتي التي تتمركز فيها قوات لحزب الديمقراطي الكردستاني، الهجوم الذي نُفذ بالطائرات أسفر عن استشهاد 3 نساء و3 مقاتلين من الكريلا".

مخطط مشترك لإفراغ مخمور

وأضاف البيان "الدولة التركية تستهدف مخيم مخمور لأن قاطنيه يخلصون للقائد ولحزب العمال الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني يقول إن هناك تأثيراً لحزب العمال الكردستاني في مخيم مخمور، وهكذا يسوغ المبررات للهجمات التركية، الدولة التركية تستغل تلك الأقوال الصادرة عن حزب كردي لإضفاء المشروعية على هجماتها.

مخيم مخمور تابع للأمم المتحدة ويقع في جغرافية تابعة للعراق وإقليم كردستان، تعرض المخيم للكثير من الغارات الجوية التركية، لكن لم يصدر أي موقف من الأمم المتحدة ولا العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني، في الهجوم الأخير أعلنت حكومة العراق موقفها".

غارة تركية تستهدف وحدة للكريلا بناء على معلومات استخباراتية أفشت بها قوات حزب الديمقراطي الكردستاني

في زينه ورتي حيث ينشئ الحزب الديمقراطي الكردستاني مقراً لقوات البيشمركة بهدف محاصرة قوات الكريلا في قنديل، استُشهد 3 مقاتلين من الكريلا في هجوم جوي أحدهم من شرق كردستان وآخر من غربها والشهيد الثالث من شمال كردستان، وحدة مؤلفة من 3 مقاتلين من الكريلا اتجهت إلى نقطة للبيشمركة وأبلغوا البيشمركة أن بقاءم في هذه المنطقة خاطئ وطلبوا منهم المغادرة، بعد مغادرة وحدة الكريلا لمقر البيشمركة استقرت الوحدة في مكان قريب، وبعد يوم من مغادرة الوحدة لمقر البيشمركة، تعرض مكان الوحدة لقصف جوي تركي. الهجوم أسفر عن استشهاد المقاتلين الثلاثة، هذا الهجوم جاء بناء على معلومات استخباراتية. النقطة المستهدفة ليس فيها أي وجود للمدنيين، لذا، يتضح أن مقر البيشمركة هو من أفشى مكان تمركز وحدة الكريلا".

وشدد البيان على أن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لم تكن لتتمركز في زينه ورتي لولا وجود مخطط لاحتلال قنديل، وعدّ أن انسحاب تلك القوات سيخدم الشعب الكردي وبقاؤها سيفيد الدولة التركية فقط.

(م)