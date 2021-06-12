KCK: يجب التقرب بجدية من الوضع الراهن-تم التحديث

أصدرت منظومة المجتمع الكردستاني، قبل قليل، بيانًا إلى الرأي العام حول الهجمات على باشور كردستان، ومواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من هذه الهجمات، وأكدت على جدية الوضع الراهن.

وقالت منظومة المجتمع الكردستاني في بيانها إنه ليس لديهم أي نية أو سياسة لشن هجمات على القوى الكردية.

وأوضحت أنه يجب على الشعب الكردي والمثقفين الكرد والقوى السياسية الكردية التحرك والتقرب بجدية من الوضع الراهن.

بيان منظومة المجتمع الكردستانية حذر في مستهله من أن يتحول التوتر بين قوات الكريلا وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حالة اقتتال، وناشد الشعب الكردي بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذا الخطر: "في مناطق متينا وآفاشين وزاب هناك حرب ضروس بين الجيش التركي ومقاتلي الكريلا، كما أن هناك حالة توتر بين الكريلا وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني يمكن أن تتحوّل إلى سبب للحرب. القائد العالم لقوات الدفاع الشعبي مراد قره يلان كان قد نوه إلى أنّ القوات العسكرية للحزب الديمقراطي الكردستاني تحاول في العديد من المناطق محاصرة قوات الكريلا، وقد وصلت الأوضاع إلى درجة قد تؤدي إلى الحرب. ولمنع حدوث ذلك، فقد ناشد الشعب الكردي والمثقفين والفنانين والقوى السياسية الكردي بتحمل مسؤولياتها حيال هذا الوضع".

نحن على ثقة أن الفنانين الكرد سوف يؤدون دورهم التاريخي

وأضاف البيان: "الفنانون والمثقفون الموجودون في أوروبا، والذين يمثلون وجدان الشعب، استجابوا لهذا النداء. لقد أوضحوا أن أية حرب بين القوات الخاصة للحزب الديمقراطي الكردستاني وقوات الكريلا سوف يلحق ضرراً كبيراً بحرية الشعب الكردي. كما ناشدوا الحزب الديمقراطي للتوقف عن محاصرة مناطق الكريلا. إن مشاعر الفنانين الكرد هي نفس الوقت مشاعر ومطالب جميع أبناء الشعب الكردي. ونحن بدورنا نبارك هؤلاء الفنانين على موقفهم، ونحن على ثقة أنهم سوف يؤدون مسؤولياتهم لمنع نشوب هذه الحرب التي لن تخدم سوى الدولة التركية".

يجب على الحزب الديمقراطي التراجع عن مواقفه التي تخدم المحتلين

وأضاف البيان: "مقاتلو الكريلا وحركة الحرية الكردية تبدي مقاومة عظيمة ضد احتلال الدولة التركية وسوف تواصل هذه المقاومة. هذه المقاومة متواصلة عبر روح فدائية كبيرة يبديها أبناء وبنات الشعب الكردي ضد المحتلين. وعليه فإنّ المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتق الشعب الكردي هي الحد من مساعي الحزب الديمقراطي الرامية إلى محاصرة مناطق تواجد الكريلا. نحن لا نرغب أن يكون للحزب الديمقراطي أي دور سلبي في هذه الحرب ضد المحتلين. وفي حال لم يعمل الحزب الديمقراطي الكردستاني على دعمنا في هذه الحرب التي نخوضها ضد المحتلين، فيجب ألّا يتخذ موقفاً يؤدي إلى إضعافنا في هذه الحرب. حالياً فإن العديد من وحدات الكريلا التي يجب أن تشارك في الحرب ضد المحتلين، اضطرت لاتخاذ التدابير ضد القوات العسكرية للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على المقاومة. القوات العسكرية التابعة للحزب الديمقراطي دخلت في المناطق التي يتواجد فيها الكريلا، وقطعوا التواصل بين مجموعات الكريلا، الأمر الذي يخدم قوات الاحتلال. يجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني التراجع عن هذه المواقف، فلا يجوز للأحزاب الكردية وقواتها العسكرية أن تتخذ مثل هذا الموقف، خاصة عندما تكون هناك حرب ضد المحتلين".

يجب على الشعب الكردي إفشال مخططات الدولة التركية

منظومة المجتمع الكردستانية دعت الشعب الكردي إلى إيلاء الجدية والأهمية لهذه الأوضاع: "على الشعب الكردي والمثقفين والقوى السياسية إيلاء الجدية والأهمية لهذه الأوضاع، وأن يتحركوا من أجل كبح الحزب الديمقراطي الكردستاني. يجب أن يؤدوا مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحرجة وأن يفشلوا مخططات الدولة التركية. هذه هي المهمة العاجلة لجميع الشعب الكردي. يجب دعم ومساندة مقاومة الشباب الكردي، يجب أن يناهضوا هذه المواقف التي سوف تؤثر بشكل سلبي على المقاومة التي يبديها أولئك الأبطال. ونحن على ثقة أن الشعب الكردي سوف ينتفض في كل مكان وسوف يؤدي المسؤوليات التي تقع على عاتقه من أجل انتصار نضال حرية الشعب الكردي".

(ك)