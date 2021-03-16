KCK: يجب الانتفاض وتصعيد النضال للحصول على معلومات حول صحة القائد

أصدرت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) بيانًا حيال الأخبار التي نشرتها بعض الوسائل الإعلامية التركية عن صحة القائد أوجلان.

وجاء في نص البيان:

"هناك بعض الادعاءات حول صحة القائد أوجلان وحياته، وهذه الادعاءات قد نشرها عضو البرلمان عن حزب الحركة القومية في تركيا. لذلك تقدم المحامون على الفور بطلب لقاء مع القائد أوجلان، كما خرج شعبنا إلى الساحات مطالبًا بلقاء القائد أوجلان بمحاميه وذويه للحصول على معلومات دقيقة فيما يخص صحة القائد أوجلان.

إن هذه الأنباء التي نشرت حول القائد أوجلان جادة وتحتاج بالتأكيد إلى توضيح، والموقف السلبي تجاه صحة وحياة قائد الشعب يعني الإبادة الجماعية ضد هذا الشعب، إنه قرار لإبادة الشعب، وفي مواجهة أي موقف سلبي سيكون شعبنا وحركة الحرية قادرين على الرد على هذه الحرب بأي شكل من الأشكال.

'الدولة التركية، لجنة مناهضة التعذيب والمجلس الأوروبي مسؤولان عن صحة وحياة القائد أوجلان'

وأكدت منظومة المجتمع الكردستاني في بيانها أن الدولة التركية مسؤولة عن صحة وحياة القائد أوجلان، كما أن المنظمات الدولية مسؤولة عن المعتقلين، وستكون لجنة مناهضة التعذيب CPT)) ومجلس أوروبا مسؤولين عن أي ظروف معاكسة تؤثر على صحة وحياة قائدهم وقالت: "قال القائد أوجلان سابقًا إن أي موقف سلبي على صحتي وحياتي يجب أن يُنظر إليه على أنه سياسي، محذرًا الدولة التركية والمؤسسات ذات الصلة. كما أشار إلى حقيقة أن شعبنا يجب أن ينظر إلى هذه القوات على أنها المسؤولة حيال هذه الانتهاكات الي تمارس بحقه".

'يجب السماح لمحاميي وذوي القائد أوجلان باللقاء به وجهًا لوجه'

وتابعت يجب أن تقيّم هذه الأنباء والادعاءات بجدية لأن هناك العديد من الجهات والقوى السياسية المعادية للقائد أوجلان داخل الدولة، وقد أكد مسؤولو الدولة أنفسهم منذ سنوات أنهم لن يتمكنوا من الخروج من هناك أحياء وقد حددوا موقفهم تجاه القائد أوجلان.

يجب على شعبنا وجميع أصدقائنا والقوى الديمقراطية الانتفاض وتصعيد النضال من أجل الحصول على معلومات واضحة حول صحة القائد أوجلان، إذ لا يوجد أي بيان يمكن تصديقه عندما يتعلق الأمر بالقائد أوجلان، لهذا يجب أن يلتقي محامو القائد به وجهًا لوجه.

توجد عزلة مشددة ومطلقة في إمرالي، وهذا يثبت أيضًا مدى عدائهم للقائد أوجلان، كما أن هذه العزلة تعني هجومًا على صحته. حيث لا يوجد قانون ولا حقوق إنسان ولا موقف تجاه السجناء في سجن إمرالي، والسبيل الوحيد هو إنهاء هذه الانتهاكات، وهذا يكمن في حرية القائد أوجلان".

'يجب تأجيج شرارة نوروز لعام 2021 مع شرارة حملة "حان وقت الحرية"

وأضافت: "أظهرت الادعاءات التي نشرت حول إمرالي أن حملة "حان وقت الحرية" قد تم إطلاقها في الوقت المناسب، لهذا يجب أن نجدد شرارة هذه الحملة وضمها إلى شرارة نوروز 2021 كخطوة لتحرير القائد، ويجب على شعبنا الذي يحتفل بعيد نوروز في كل مكان، تحويل عيد النوروز إلى نضال من أجل حرية القائد أوجلان، لأن حريته أصبحت مرتبطة بحرية شعبنا الكردي.

كما يجب أن تكون حملة "حان وقت الحرية" لتحرير القائد أوجلان وكردستان هي الهدف الأول، وسوف يتم التصدي لجميع الهجمات والمواقف السلبية الموجهة ضد القائد أوجلان إذا أصبحت ساحات نوروز ساحات للنضال من أجل حرية الشعب الكردي وحرية القائد أوجلان.

لقد انتفض شعبنا في أوروبا وروج آفا على الفور من أجل صحة وسلامة القائد أوجلان. وعلى شعبنا في الشمال أن يوحد احتفالات النوروز بتحرير القائد والنزول إلى الساحات في كل مكان. كما يجب على الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة وفي كل مكان الوقوف ضد الاعتداءات والهجمات الموجهة ضد صحة وحياة القائد أوجلان، والاحتفال بعيد نوروز في كل مكان تحت شعار "القيادة الحرة، كردستان الحرة".

يجب أن يواصل شعبنا فعالياته دون هوادة إلى أن يحصلوا على معلومات واضحة ودقيقة فيما يخص صحة وسلامة القائد أوجلان".

'نوجه تحذيرًا لسلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية'

وفي ختام البيان أكدت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني أن حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية (AKP-MHP) هي المسؤولة بشكل أساسي عن سلامة وصحة القائد أوجلان وقالت: "نحذر هذه الحكومة ونؤكد أن أي موقف سلبي تجاه القائد أوجلان سيؤدي إلى وصول طرق ووسائل كفاحنا إلى مستوى مختلف.

ومعروف مدى حساسية شعبنا وحركتنا عندما يتعلق الأمر بسلامة القائد أوجلان وصحته وحياته، لذلك يجب توضيح الوضع الصحي للقائد أوجلان بطريقة يثق بها الشعب الكردي وبشكل فوري".

(سـ)