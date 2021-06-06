KCK: يحب على الكرد الانتفاض ضد مواقف الديمقراطي الكردستاني الداعمة للاحتلال

أصدرت منسقية الهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني KCK)) بيانًا حول الهجمات التي تشن على مناطق الدفاع المشروع ومخمور، من قبل الاحتلال التركي، ومشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيها.

المنسقية أوضحت أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول إنقاذ الاحتلال التركي من الهزيمة، وأن أهداف الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني باتت واحدة.

وقالت منظومة المجتمع الكردستاني إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحمّل مسؤولية أية حرب أو خسائر.

كما دعت منظومة المجتمع الكردستاني الكرد إلى إبداء موقف حيال هجمات الديمقراطي الكردستاني على قوات الدفاع الشعبي.

وعن الهجمات التي يتعرض لها مخيم مخمور قالت منظومة المجتمع الكردستاني "الهجوم على مخيم مخمور نتيجة للسياسات المشتركة للاحتلال التركي والديمقراطي الكردستاني".

(د ج)