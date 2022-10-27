KCK: تصريحات الاحتلال التركي حول عدم وجود أسلحة كيماوية في مخزونه محاولة للتستر على الحقيقة

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، اليوم، بياناً إلى الرأي العام حول هجمات بالأسلحة الكيماوية التي تشنها دولة الاحتلال التركي، جاء فيه بحسب ما ترجمته وكالة أنباء الفرات إلى اللغة العربية، ما يلي:

"بعدما أعلنت قوات الدفاع الشعبي عن استشهاد 17 من مقاتليها الكريلا جراء هجمات دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية في مناطق زاب، متينا، وآفاشين، ونشرت بعض الوثائق والدلائل حول هذا الموضوع، دخلت هجمات الأسلحة الكيماوية لدولة الاحتلال التركي التي تشنها ضد مقاتلي الكريلا في جدول أعمال الرأي العام، وأصبح موضوعاً للنقاش، وفي هذا الصدد، اهتم بعض الأشخاص والمؤسسات الديمقراطية التي لديها حس بالمسؤولية بهذا الموضوع ثم أظهروا موقفهم، وأحد هؤلاء الأشخاص، هي رئيسة الجمعية الطبية التركي (TTB) شبنم كورور فنجانجي التي استمعت إلى صوت الضمير والحقيقة، وصرحت أن الدلائل المنشورة خطيرة وجادة وأن جيش الاحتلال التركي قد استخدم بالفعل الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا، لكن حكومة تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ولأنها ارتكبت جريمة ضد الإنسانية، دخلت في حالة من الذعر الشديد مع الكشف عن هذه الحقيقة وبالتالي شنت اعتدائها على الأشخاص والمؤسسات التي وضعت القضية هذه على جدول الأعمال، ولهذا السبب أصبحت السيدة فينجاني هدفاً لاعتداءات الحكومة وتم اعتقالها، بينما يعود واقع اعتقال العاملين في الإعلام الحر أيضاً إلى الكشف عن جرائم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية اللذين يستخدمان الأسلحة الكيماوية والأعمال غير القانونية، برغم من ذلك، فإن السلطة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي ترتكب الجرائم، لا يمكنها التستر على جرائمها المرتكبة ضد الإنسانية عن طريق الإسكات والضغط والقمع، لقد استخدمت سلطة العدالة والتنمية والحركة القومية وجيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية منذ بداية حربها ضد قوات الكريلا، وقد تم الكشف عن هذا الوضع من خلال الوثائق والدلائل، نحن في حركة التحرر الكردستانية، أعلنّا مرات عديدة أن جيش الاحتلال التركي يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا، وذكرنا أنه يجب أن يبدي الجميع اهتمامه لهذه القضية، لكن لم يدرج هذا الموضوع بشكل كافي على جدول الأعمال، لقد استمعت بعض القوى والمحيطين الذين يملكون حس المسؤولية إلى تصريحاتنا ودعواتنا، وأظهرت موقفاً إلى حد ما وأرادت هذه القوى إرسال وفود إلى ساحات الحرب، لكن هذه المسألة لم تكن على جدول الأعمال بشكل كافي ولم يكن من الممكن اكتشاف جرائم الحرب لحزبي العدالة التنمية والحركة القومية بشكل موسع، كما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد عرقل الوفود التي جاءت إلى جنوب كردستان لأجل الوصول إلى ساحات الحرب، لهذا، كان على قيادة مركز الدفاع الشعبي أن تنشر بعض الوثائق حول استخدام الأسلحة الكيماوية التي بحوزتها".

دولة الاحتلال التركي ترتكب جميع أنواع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الكردي

تابع البيان "رفضت سلطة العدالة والتنمية والحركة القومية الفاشية وشركائها استخدام الأسلحة الكيماوية بغضب وذعر، وهذا النهج هو نتيجة نفسية الشعور بالذنب والتستر على الحقيقة"، وأضاف البيان: "إن تصريحات المسؤولين في الجيش التركي الفاشي بعدم وجود أسلحة كيماوية في مخزونهم هو محاولة للتستر على الحقيقة، لا يصدق الشعب الكردي ولا المؤسسات الديمقراطية ذلك، لم تكن هناك أسلحة كيماوية في مخزون الدولة العراقية، ولم تجد الولايات المتحدة الأمريكية أي أسلحة كيماوية عندما احتلت العراق، لكن نظام صدام حسين استخدم الأسلحة الكيماوية في مدينة حلبجة، ولذلك فإن تصريحات مسؤولي جيش الاحتلال الفاشي لا قيمة لها، لأن الشعب الكردي يعرف جيداً أن دولة الاحتلال التركي القاتلة ترتكب جرائم ضد الإنسانية على أي مستوى، لأنه تعرض لهذه الحقيقة، ورآها عن كثب وتعلم، هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها دولة الاحتلال التركي وجيشها الاحتلالي أسلحة كيماوية ضد الشعب الكردي، لقد ارتكبت بالفعل جرائم ضد الإنسانية باستخدام الأسلحة الكيماوية في حربها ضد الكرد بكل الأساليب القذرة وغير الأخلاقية، يعلم الجميع أنه ليس فقط الشعب الكردي ولكن في الوقت نفسه، لقد اعترف أولئك الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية بواسطة الأسلحة الكيماوية بحقيقة دولة الاحتلال التركي هذه، جميع هذه الجرائم موثقة ومعروفة من قبل الجميع، لهذا السبب يجب إظهار موقف تاريخي ضد الدولة التركية وجيشها".

(ف)